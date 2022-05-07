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Удар по Одесі: влада повідомила, куди і скільки ракет потрапили

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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російська ракета Новина оновлена 07 травня 2022, 17:48
російська ракета

На місцях обстрілів працюють фахівці всіх екстрених служб

У суботу, 7 травня, російські війська завдали нового удару по Одесі. За допомогою стратегічної авіації окупанти випустили по місту 6 ракет, кілька з них влучили у цивільну інфраструктуру.

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Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, — пише "Суспільне".

Так, згідно з офіційною інформацією, чотири ракети нацистської армії росії влучили у цивільне підприємство в одному з житлових районів Одеси. В результаті потрапляння ворожого снаряду на території виникла пожежа. На місці надзвичайної події працюють рятувальні служби, представники правоохоронних органів, а також вибухотехніки.

За словами Наталії Гуменюк, підприємство займається виготовленням меблів, тож вважається вибухонебезпечним.

Інформація щодо постраждалих поки що не розголошується.

Окрім того, дві ракети загарбників з росії влучили у вже пошкоджену раніше злітно-посадкову смугу. Унаслідок "прильоту" російської ракети знищено електромеханічну систему керування польотами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уночі на 7 травня окупанти поцілили у єдиний цінний об'єкт в одному з сіл Харківщини — музей всесвітньо відомого філософа Григорія Саввича Сковороди. У результаті ворожого обстрілу постраждав 35-річний охоронець закладу.

Теги:
#Одеса #Росія #Обстріл #Авіація
російська ракета
Одеса
Удар по Одесі: влада повідомила, куди і скільки ракет потрапили
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