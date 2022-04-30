Росіяни знову вдарили ракетами по Одесі: пошкоджено аеропорт

Жителі міста бачили дим і говорять про прольоти авіації

В Одесі прогриміло кілька вибухів, за попередньою інформацією, по місту прилетіли три ракети.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

"По Одесі завдано удару, імовірно балістичними ракетами", — інформує телеграм-канал "Одеса зараз".

Щодо авіації, прольоти якої чули місцеві жителі, то автори спільноти зазначають, що швидше за все це були українські літаки та закликали не фотографувати їх.

Варто зазначити, що у місті близько 18:00 було оголошено повітряну тривогу, яку скасували о 18:30.

Пізніше спікер Одеської ОДА/ОВА з посиланням на оперативне командування "Південь" заявив, що ракетний удар було завдано по злітній смузі міського аеропорту, що призвело до її руйнування.

"Її подальше використання неможливе", — написав він.

Як відомо, місто вже кілька разів обстрілювалося росіянами. Наприклад, 23 квітня ракетний удар забрав життя щонайменше шістьох людей.

А 27 квітня росіяни двічі завдали ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман неподалік Білгород-Дністровського.