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Росіяни вже двічі вдарили ракетами по мосту під Одесою: Арестович назвав мету

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Міст через Білгород-Дністровський лиман піддався руйнуванню Новина оновлена 27 квітня 2022, 09:04
Міст через Білгород-Дністровський лиман піддався руйнуванню

Причина може бути в загостренні на Придністров’ї

Російські військові двічі за добу вдарили ракетами по мосту через Дністровський лиман неподалік Білгород-Дністровського під Одесою.

Внаслідок цього він отримав пошкодження, але залізничники не постраждали, інформує голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Варто зауважити, що перший ракетний удар стався вдень 26 квітня, тоді міст постраждав, але вдалося частково відновити рух по одній смузі, велися ремонтні роботи, як повідомляв голова Одеської державної адміністрації Сергій Братчук.

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Мабуть, щоб припинити ці роботи, о 06:46 було завдано ще одного удару.

За даними Братчука, після повторного удару зафіксували руйнацію мосту.

Міст через Білгород-Дністровський лиман на карті
Міст через Білгород-Дністровський лиман на карті

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович звернув увагу на те, що в росії вже звучать прямі заяви про необхідність окупації Молдови і висловив свою думку про мету удару по мосту через Дністровський лиман.

"[Це було зроблено] явно з бажанням припинити можливість перекидання туди наших військ. Значить, що ми можемо припустити? Що можуть організувати тут якусь десантну операцію", — підкреслив він.

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі також було завдано серйозних ударів по підприємствах під Кривим Рогом.

Теги:
#Одеса #Придністров'я #Вибухи #Білгород-Дністровський #Затока
Міст через Білгород-Дністровський лиман піддався руйнуванню
Одеса
Росіяни вже двічі вдарили ракетами по мосту під Одесою: Арестович назвав мету
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Міст через Білгород-Дністровський лиман піддався руйнуванню
Росіяни вже двічі вдарили ракетами по мосту під Одесою: Арестович назвав мету
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