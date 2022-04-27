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Дніпропетровщина у вогні: з’явилося відео наслідків нічного обстрілу росіян

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Росіяни обстріляли Криворізький район із артилерії Новина оновлена 27 квітня 2022, 08:05
Росіяни обстріляли Криворізький район із артилерії

Обстріл став причиною величезної пожежі

У ніч на середу, 27 квітня, російські військові провели черговий обстріл підступів до Дніпропетровської області з боку Кривого Рогу, внаслідок чого спалахнуло підприємство і постраждала одна людина.

Про це вранці проінформував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначимо, що ніч загалом була дуже неспокійною для мешканців Дніпропетровщини, їм довелося і засипати, і прокидатися під сирени повітряної тривоги.

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В одну з тривог росіяни обстріляли з артилерії Зеленодольськ, Мар’янське та Велику Костромку на Дніпропетровщині — ці міста знаходяться неподалік адміністративного кордону з Херсонською областю, яка вже майже повністю перебуває під контролем окупантів.

Оскільки росіяни не можуть пробитися на Дніпропетровщину, то її активно обстрілюють.

Обстріляні населені пункти на карті
Обстріляні населені пункти на карті

Під час останнього обстрілу стався витік мастила на підприємстві енергетичної інфраструктури та почалася велика пожежа. Постраждав один працівник підприємства.

Як пояснив очільник Дніпровської облради Микола Лукашук, росіяни влучили у трансформаторний енергоблок, а робітник постраждав, бо уламки скла полетіли йому в обличчя, — життю його нічого не загрожує.

Нагадаємо, напередодні російські військові пішли у наступ у Запорізькій області та пустили крилаті ракети по Запоріжжю.

Теги:
#Дніпропетровська область #Кривий Ріг
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