Ворог "згадав" про Одесу: у Генштабі розповіли про ситуацію у регіоні

Окупанти активізувалися біля берегів Чорного моря

Жителям південних областей України, особливо Одеської, слід виявити максимальну обережність та уважність найближчими днями. Не встигли місцеві відійти від ракетної атаки, влаштованої російськими окупантами, як наші захисники вже відзначають зростання напруженості навколо регіону.

Докладніше про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ у неділю, 8 травня.

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Як зазначають військовослужбовці, Бессарабський напрямок все ще вельми непростий у плані нинішньої ситуації. Все тому, що небезпека йде, як мінімум, з моря та з боку невизнаного Придністров’я.

У Генштабі запевняють, що озброєні підрозділи "ПМР", а також регулярні російські війська, що знаходяться на території Молдови, перебувають у повній бойовій готовності попри заяви про протилежне.

До того ж ситуація змінюється через активність Чорноморського флоту Росії в Чорному та Азовському морях. Українські військовослужбовці попереджають: ворог намагається ізолюватися в районі, звідки веде обстріл, а також продовжує вести розвідку та надавати "вогневу підтримку" іншим операціям.

Крім Одеси на південному напрямку, регулярно також страждають і Миколаїв з Херсоном. При чому в останньому, варто зазначити, вже кілька днів поспіль не працює система тривожного сповіщення — сигнал просто не вмикається.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, скільки ракет по Одесі було випущено у суботу, 7 травня, і що саме вони пошкодили.

Також "Телеграф" писав, із чим було пов’язане невдоволення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука після ракетного обстрілу.