Окупованим Мелітополем шириться "перемогобісся": під роздачу потрапили навіть діти (фото)

Таким чином, росіяни намагаються створити пропагандистську картинку для телевізора.

В окупованому Мелітополі Запорізької області, який до 9 травня намагаються перетворити на "зразкове радянське місто", істерія росіян щодо Дня перемоги досягла апогею. Без попередньої згоди до "святкування" залучають діток, змушуючи вивчати тематичні вірші та носити георгіївські стрічки.

Про це у неділю, 8 травня, повідомила у своєму Telegram уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Фото юних мелітопольців із "колорадками" в руках розповсюджують різні російські ЗМІ, створюючи гарну пропагандистську картинку. Відповідальність за організацію подібних заходів лежить не лише на загарбниках, а й на колаборантах, які співпрацюють із армією рф.

Стрічки роздають дітям посеред вулиці

Насамперед йдеться про директорів загальноосвітніх шкіл, які вирішили й надалі виконувати свої обов’язки, при цьому тісно спілкуючись із російськими окупантами.

"Педагоги поширюють у мережі дитячі тематичні малюнки та відео школярів, які декламують вірші про війну з георгіївськими стрічками на грудях", — зазначила Денісова.

За її словами, вчителі так діють за спиною батьків — жодних додаткових дозволів на залучення неповнолітніх учнів до подібних заходів не надавалося.

Денісова наголошує: дітям насильно нав’язують "рашистську ідеологію", що порушує ст. 29 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права дитини. На думку омбудсменки, це є прямим доказом того, що росія й надалі здійснює геноцид щодо українців.

Нагадаємо, що Мелітополь вже не перший місяць перебуває під тимчасовою окупацією російських солдатів. Загарбники всіляко намагаються нав’язати свої правила і навіть почали продавати у місті алкоголь, привезений бойовиками "ДНР".

Також "Телеграф" розповідав, що днями мелітопольцям представили загін місцевих "поліцаїв" — судячи з усього, зібраний із колаборантів, які погодилися на співпрацю з ворогом.