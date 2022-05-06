Суцільне 9 травня: росіяни перетворили Мелітополь на "зразкове радянське місто", і навіть повісили прапори СРСР

Росіяни вирішили з розмахом відсвяткувати своє улюблене свято в окупованому Мелітополі.

Наближення 9 травня призвело до того, що на захоплених російськими військами територіях почали демонстративно готуватися до "головного свята всієї Росії" — Дня Перемоги. Не секрет, що перемога над фашизмом вже давно використовується Кремлем як зайвий привід щороку згадати про "славне радянське минуле".

Цього разу "побєдобесіє" дісталося і до захоплених російськими військами територій Сходу та Півдня України. Зокрема, у Мелітополі та низці інших міст відновлюють зняті під час декомунізації пам’ятники Леніну, вивішують радянські прапори, наводять марафет на пам’ятниках епохи СРСР.

У розпорядженні "Телеграфу" опинилися фотографії та відео з міста Мелітополь Запорізької області, яке з перших днів перебуває в окупації. В місті не проходило бойових дій і до третього місяця війни багато місцевих жителів, на жаль, звикають до окупації і намагаються пристосуватися до життя в нинішніх умовах.

У місті вивішують радянські прапори

З’явилося багато білбордів до Дня Перемоги

Росіяни вирішили з розмахом відсвяткувати своє улюблене свято

Є і такий білборд — із закликом "не боятися"

Раніше ми розповідали, що до Першотравня в Мелітополі провели спробу мітингу, яка закінчилася ганьбою через малу кількість учасників. Але кого точно немало в Мелітополі — російських військових. Справа в тому, що через місто йде перекидання військ з Криму у напрямку Маріуполя та Донбасу.

На вулицях раз у раз їздять вантажівки з військовими, яких звозять з депресивних закутків російської федерації. Місцеві жителі також припускають, що частина машин іноді порожніми їздять містом спеціально, створюючи відчуття масовості.

Майже всі білборди міста забиті темою 9 травня. Доходить до абсурду, що на кількох поспіль вивісках розміщено однакові картинки. Пояснити наявність прапорів СРСР (крім того ж "побєдобесія") ніхто не може — місто захопили російські окупанти, але прапор вивісили радянський.

Окупанти вивісили однакові плакати

Загалом городянам намагаються нагадати про велику Перемогу, не згадуючи, що зараз місто перебуває в окупації. Адже ніхто російських військ у Мелітополі не чекав і не кликав їх туди.

Вулиці міста перетворилися на одне суцільне 9 травня, але жителі чекають і вірять, що скоро у них буде свій День Перемоги. День, коли над містом знову піднімуть прапор України.

Зазначимо, що до Мелітополя росіяни активно почали завозити товари з "ДНР" і створювати видимість нормального повноцінного життя. Крім того, у місті було помічено перші проросійські збори місцевих "поліцаїв".

Також раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний репортаж про життя в окупованому Мелітополі і те, як у місті проводять вельми "неласкову деукраїнізацію".