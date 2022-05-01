Окупанти зганьбилися з шабашем у Мелітополі 1 травня: ексклюзивні фото та відео

Спроба створити гарну картинку для розпропаганди провалилася

Вранці в неділю, 1 травня, у тимчасово окупованому росією Мелітополі Запорізької області провели проросійський мітинг, присвячений Дню праці, проте військових при цьому зігнали більше, ніж прийшло людей.

Ексклюзивні фото та відео з місця подій опинилися у розпорядженні "Телеграфу".

Варто зауважити, що мітинг організували на площі Перемоги, при цьому за її периметром виставили "почесну варту" окупантів.

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На місце людей привезли два автобуси, а також чергували "швидка" і машина військової поліції, — у половини транспортних засобів зняли номери, на інших було видно, що вони з окупованого Криму.

"Мітинг" не протривав і півгодини, на ньому виступив одіозний місцевий комуніст Тарас Генов. Перед ним стояли буквально пару десятків людей з числа тих, що зазвичай перші в черзі за безкоштовною російською "гуманітаркою".

Наприкінці відео можна порівняти, скільки там було окупантів

Людей зібралося зовсім небагато, декого ще й привезли на автобусах із символами "Z"

Що відбувається у Мелітополі?

Мелітополь разом із низкою інших населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях України захопили ще у перші дні вторгнення. Там не було безпосередніх бойових дій, окупанти просто взяли контроль над містами, і українські захисники поки що не мають ресурсів, щоб повернути контроль над своїми територіями.

Мелітополь на карті захоплених територій

Як повідомляв "Телеграф", у Мелітополі ночами ліквідують окупантів, — вже відомі десятки випадків кривавих розправ.