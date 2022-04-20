Арестович пророкує окупантам майбутнє в Мелітополі: "Ласкаво просимо до пекла"

У Мелітополі українські патріоти вже ліквідували десятки російських загарбників.

У тимчасово окупованому Мелітополі продовжують гинути окупанти. Українська розвідка встановила, що за понад три тижні в окупованому місті загинуло понад 70 російських військових.

Ці дані підтвердив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

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"У більшості ножові та вогнепальні поранення. Хтось "ловить" нічні патрулі. Якщо ці дані є Генеральною розвідкою України, то це не само собою відбувається", – сказав Олексій Арестович.

Радник голови ОП додав, що російським загарбникам не варто чогось іншого очікувати, так буде в кожному окупованому місті.

"Якщо вже прийшли, то отримуйте. Ласкаво просимо до пекла", — підсумував радник.

Нагадаємо, що мешканці тимчасово окупованого Мелітополя продовжують жити повсякденним життям, навіть незважаючи на наявність у місті великої кількості російських військових.

Мирні громадяни багато разів виходили на мітинги проти російських загарбників. Буквально голими руками намагалися зупинити озброєних окупантів.