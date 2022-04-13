В Мелітополі партизани ліквідували десятки російських військових: розвідка дізналась деталі

Рух опору в окупованому Мелітополі дуже сильний.

У місті Мелітополь Запорізької області, де російські окупанти вигадали чергове знущання з місцевого населення, почалася справжня партизанська війна. Невідомі патріоти за кілька тижнів ліквідували десятки військовослужбовців ворожої армії.

Про це у середу, 13 квітня, повідомило Головне управління розвідки при Міноборони України.

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Зазначається, що невідомі патріоти у період з 20 березня по 12 квітня під час нічних патрулювань ліквідували 70 російських загарбників, серед яких були й "кадирівці".

"Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує", — повідомила українська розвідка.

За попередніми даними, партизанську війну влаштували представники українського руху опору Мелітополя. Ворожі підрозділи на цей час не змогли встановити та відшукати осіб причетних до знищення російських військових.

Нагадаємо, що жителі тимчасово окупованого Мелітополя продовжують жити повсякденним життям, навіть попри наявність у місті великої кількості російських військових. Далеко не всі з ворожих солдат погоджуються виконувати злочинні накази російської влади — щонайменше 70 осіб відмовилися виконувати накази свого командування, оскільки зрозуміли, що воювати проти України їм не хочеться.