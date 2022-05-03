У Мелітополі вже з’явилися перші "поліцаї": фото

Офіційно завданням "підрозділу" називають патруль вулиць

В окупованому Мелітополі, де 3 травня підірвався замінований скутер, було помічено перші проросійські збори місцевих "поліцаїв". Колаборантів у складі міського населення зібрали до "Мелітопольської козацької дружини".

Інформацію про це розмістив український військовослужбовець та блогер Анатолій "Штірліц" Штефан у своєму Telegram.

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Чоловіків різного віку зібрали у центрі Мелітополя, де для них провели "інструктаж".

Як проводився інструктаж

Судячи з фото, до "загону" увійшли навіть молоді хлопці, хоча переважну більшість, звісно, становлять люди більш зрілого віку. Частина з них уже отримала спецформу з окремими нашивками, а також шапки, схожі на зимові головні убори українських поліцейських.

"Поліцаям" видали спеціальні нашивки

Офіційно "козаків" представили як людей, які займаються "охороною громадського порядку". У мережі ж припускають, що "поліцаї" відслідковуватимуть і припинятимуть можливі збори проукраїнських мешканців.

Форми вистачило не на всіх

Зазначимо і той факт, що збори проводились під будинком, над яким окупантами вивішений російський триколор.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний репортаж про життя в окупованому Мелітополі та те, як у місті проводять вельми "неласкаву деукраїнізацію".

Також ми писали, що російські окупанти намагаються все замінити продукцією "через поребрик". Страждають навіть українські супермаркети, на яких змінюють вивіски.