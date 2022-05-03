Рус

У Мелітополі вже з’явилися перші "поліцаї": фото

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1979
Серед "козаків" є чоловіки різного віку Новина оновлена 03 травня 2022, 14:17
Серед "козаків" є чоловіки різного віку

Офіційно завданням "підрозділу" називають патруль вулиць

В окупованому Мелітополі, де 3 травня підірвався замінований скутер, було помічено перші проросійські збори місцевих "поліцаїв". Колаборантів у складі міського населення зібрали до "Мелітопольської козацької дружини".

Інформацію про це розмістив український військовослужбовець та блогер Анатолій "Штірліц" Штефан у своєму Telegram.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Чоловіків різного віку зібрали у центрі Мелітополя, де для них провели "інструктаж".

Як проводився інструктаж
Як проводився інструктаж

Судячи з фото, до "загону" увійшли навіть молоді хлопці, хоча переважну більшість, звісно, становлять люди більш зрілого віку. Частина з них уже отримала спецформу з окремими нашивками, а також шапки, схожі на зимові головні убори українських поліцейських.

"Поліцаям" видали спеціальні нашивки
"Поліцаям" видали спеціальні нашивки

Офіційно "козаків" представили як людей, які займаються "охороною громадського порядку". У мережі ж припускають, що "поліцаї" відслідковуватимуть і припинятимуть можливі збори проукраїнських мешканців.

Форми вистачило не на всіх
Форми вистачило не на всіх

Зазначимо і той факт, що збори проводились під будинком, над яким окупантами вивішений російський триколор.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний репортаж про життя в окупованому Мелітополі та те, як у місті проводять вельми "неласкаву деукраїнізацію".

Також ми писали, що російські окупанти намагаються все замінити продукцією "через поребрик". Страждають навіть українські супермаркети, на яких змінюють вивіски.

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька область #Війна #Мелітополь #Армія РФ #Колаборанти
Багатостраждальний Маріуполь
В регіонах
Окупанти пішли на штурм "Азовсталі" - журналіст про атаку в Маріуполі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Багатостраждальний Маріуполь
Окупанти пішли на штурм "Азовсталі" - журналіст про атаку в Маріуполі
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
В Одесі знову гримлять вибухи: що відомо зараз
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон
Джонсон звернувся до Ради, за ним уперше з початку вторгнення перед парламентом виступив Зеленський (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Царьов чимало наговорив за свою "політичну кар’єру"
Царьову ухвалили вирок, але термін можуть змінити на "довічне"
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від атак ворожої армії
Війна - день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже прямує важка артилерія зі США