У Мелітополі вже з’явилися перші "поліцаї": фото
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Офіційно завданням "підрозділу" називають патруль вулиць
В окупованому Мелітополі, де 3 травня підірвався замінований скутер, було помічено перші проросійські збори місцевих "поліцаїв". Колаборантів у складі міського населення зібрали до "Мелітопольської козацької дружини".
Інформацію про це розмістив український військовослужбовець та блогер Анатолій "Штірліц" Штефан у своєму Telegram.
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Чоловіків різного віку зібрали у центрі Мелітополя, де для них провели "інструктаж".
Судячи з фото, до "загону" увійшли навіть молоді хлопці, хоча переважну більшість, звісно, становлять люди більш зрілого віку. Частина з них уже отримала спецформу з окремими нашивками, а також шапки, схожі на зимові головні убори українських поліцейських.
Офіційно "козаків" представили як людей, які займаються "охороною громадського порядку". У мережі ж припускають, що "поліцаї" відслідковуватимуть і припинятимуть можливі збори проукраїнських мешканців.
Зазначимо і той факт, що збори проводились під будинком, над яким окупантами вивішений російський триколор.
Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний репортаж про життя в окупованому Мелітополі та те, як у місті проводять вельми "неласкаву деукраїнізацію".
Також ми писали, що російські окупанти намагаються все замінити продукцією "через поребрик". Страждають навіть українські супермаркети, на яких змінюють вивіски.
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