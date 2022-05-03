В окупованому Мелітополі прогримів вибух: що відомо (фото, відео)
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На вулиці міста — бите скло, а на фасадах — дірки
У тимчасово окупованому Мелітополі на одній із вулиць вибухнув замінований скутер.
Про це повідомляють регіональні ЗМІ.
Згідно з відомими даними, вибух стався біля супермаркету "Сільпо" в центрі міста. Вибуховою хвилею вибито вікна в навколишніх квартирах, а на фасаді магазину — пошкодження.
Залишки пошкодженого скутера догоряють на дорозі.
Уламки двоколісного транспорту розкидані по окрузі, на землі — бите скло.
На момент написання новини не відомо про постраждалих чи загиблих внаслідок вибуху, також не повідомляється, хто може бути до нього причетний.
Нагадаємо, місто Мелітополь у Запорізькій області окуповане російськими військами. У ньому намагаються нав’язати російську валюту в супермаркетах і прибирають візуальні нагадування про Україну, зокрема прапори, навіть фонтан у центрі, і той перефарбували.
Тим часом на полицях супермаркетів у Мелітополі з’явилися українські товари, щоправда, експортні. Як писав "Телеграф", вони могли бути завезені з Білорусі або надійти з розграбованих складів окупованої зони.
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