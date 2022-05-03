Укр

В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: что известно (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
494
Мелитополь под пятой оккупантов почти с начала вторжения Новость обновлена 03 мая 2022, 10:05
Мелитополь под пятой оккупантов почти с начала вторжения

На улице города — битое стекло, а в фасадах — дырки

Во временно оккупированном Мелитополе на одной из улиц взорвался заминированный скутер.

Об этом сообщают региональные СМИ.

Согласно известным данным взрыв произошел возле супермаркета "Сильпо" в центре города. Взрывной волной выбиты окна в окрестных квартирах, а на фасаде магазина — повреждения.

Остатки поврежденного скутера догорают на дороге.

Обломки двухколесного транспорта разбросаны по округе, на улице — битое стекло.

На момент написания новости не известно о пострадавших или погибших в результате взрыва, также не сообщается, кто может быть к нему причастен.

Напомним, город Мелитополь в Запорожской области оккупирован российскими войсками. В нем пытаются навязать российскую валюту в супермаркетах и убирают визуальные напоминания об Украине, в частности — флаги, даже фонтан в центре, и тот перекрасили.

Тем временем на полках супермаркетов в Мелитополе появились украинские товары, правда — экспортные. Как писал "Телеграф", они могли быть завезены из Беларуси или поступить с разграбленных складов оккупированной зоны.

Теги:
#Взрыв #Мелитополь #Оккупация
Папа Франциск
Мир
путин снова отказал Папе Римскому насчет Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Папа Франциск
путин снова отказал Папе Римскому насчет Украины
Дата публикации
Категория
Шутки про Чернобаевку уже совсем не смешные, уверены жители Херсона
Херсонцам не смешно: украинцам рассказали правду о "Чернобаевке 18:0"
Дата публикации
Категория
Китай отстранился от помощи рф
Пентагон ответил, поддерживает ли Китай россию оружием
Дата публикации
Категория
Военные рф закопали двух мужчин в общей могиле, чтобы скрыть следы преступления
Пытали, потом расстреляли: под Николаевом нашли могилу с жертвами оккупантов (фото)
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США