В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: что известно (фото, видео)
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На улице города — битое стекло, а в фасадах — дырки
Во временно оккупированном Мелитополе на одной из улиц взорвался заминированный скутер.
Об этом сообщают региональные СМИ.
Согласно известным данным взрыв произошел возле супермаркета "Сильпо" в центре города. Взрывной волной выбиты окна в окрестных квартирах, а на фасаде магазина — повреждения.
Остатки поврежденного скутера догорают на дороге.
Обломки двухколесного транспорта разбросаны по округе, на улице — битое стекло.
На момент написания новости не известно о пострадавших или погибших в результате взрыва, также не сообщается, кто может быть к нему причастен.
Напомним, город Мелитополь в Запорожской области оккупирован российскими войсками. В нем пытаются навязать российскую валюту в супермаркетах и убирают визуальные напоминания об Украине, в частности — флаги, даже фонтан в центре, и тот перекрасили.
Тем временем на полках супермаркетов в Мелитополе появились украинские товары, правда — экспортные. Как писал "Телеграф", они могли быть завезены из Беларуси или поступить с разграбленных складов оккупированной зоны.
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