В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: что известно (фото, видео)

На улице города — битое стекло, а в фасадах — дырки

Во временно оккупированном Мелитополе на одной из улиц взорвался заминированный скутер.

Об этом сообщают региональные СМИ.

Согласно известным данным взрыв произошел возле супермаркета "Сильпо" в центре города. Взрывной волной выбиты окна в окрестных квартирах, а на фасаде магазина — повреждения.

Остатки поврежденного скутера догорают на дороге.

Обломки двухколесного транспорта разбросаны по округе, на улице — битое стекло.

На момент написания новости не известно о пострадавших или погибших в результате взрыва, также не сообщается, кто может быть к нему причастен.

Напомним, город Мелитополь в Запорожской области оккупирован российскими войсками. В нем пытаются навязать российскую валюту в супермаркетах и убирают визуальные напоминания об Украине, в частности — флаги, даже фонтан в центре, и тот перекрасили.

Тем временем на полках супермаркетов в Мелитополе появились украинские товары, правда — экспортные. Как писал "Телеграф", они могли быть завезены из Беларуси или поступить с разграбленных складов оккупированной зоны.