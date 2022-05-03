Укр

Приехали через Беларусь? В оккупированных городах появились странные украинские продукты (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Автор
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Соусы "Чумак", сделанные под Херсоном для Беларуси, появились в Мелитополе Новость обновлена 03 мая 2022, 08:25
Соусы "Чумак", сделанные под Херсоном для Беларуси, появились в Мелитополе

Есть два варианта, откуда могли привезти продукцию

Во временно оккупированных районах Запорожской области, в частности, в Мелитополе, появилась продукция марки "Чумак", которая производится на захваченной территории Херсонщины, — однако интересный момент в том, что ее изготовляли для поставок в Беларусь.

Такой нюанс заметили внимательные местные жители и передали фотографии в распоряжение "Телеграфа".

Разномастные подливы, поджарки и соусы от известной украинской фирмы "Чумак" появились на рынках оккупированных районов Запорожской области по доступной цене в 16-18 гривен. В супермаркетах и магазинах цены на порядок выше.

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Произведена продукция в сентябре 2021-январе 2022 годов на консервном заводе в Каховке Херсонской области.

Место производства и продажи продукции "Чумак" на карте
Место производства и продажи продукции "Чумак" на карте
Срок годности соусов
Срок годности соусов

"Покупатели удивляются: как так — там же идут бои и все такое прочее… Частные предприниматели только нахваливают свой товар. И только самые глазастые покупатели обнаруживают, что продукция-то замечательная, отечественная, но сделана… на экспорт, в Беларусь — и уже оттуда — или с каких-то мест хранения поступает вновь на родину", — сообщает наш источник.

Однако, в то же время никто не отменяет вариант, что продукцию могли просто похитить со складов в Каховке прежде чем она дошла до места назначения.

Что сейчас происходит в Мелитополе?

Российские оккупанты захватили контроль над Мелитополем и еще рядом городов Херсонской, Запорожской и Донецкой областях еще в первые дни вторжения в Украину, — как видно по картам, именно там проходит стратегически важный для рф сухопутный коридор в Крым.

В Мелитополе не было боев, и у украинской стороны пока нет ресурсов, чтобы вернуть себе контроль над населенным пунктом.

Как сообщал "Телеграф", россияне активно "наводят порядки" в городе, уничтожают все воспоминания об Украине там и даже пытаются вводить рубли.

Теги:
#Беларусь #Мелитополь #Чумак #Оккупация
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