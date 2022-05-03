Укр

россия нацелилась на новый город на юге: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Украинские защитники продолжают сдерживать рф Новость обновлена 03 мая 2022, 06:48
Украинские защитники продолжают сдерживать рф

На юге и востоке происходит перегруппировка армии врага

Обстрел позиций украинских защитников на передовой продолжается, но масштабных наступательных действий российская армия не производила. Попадание украинской артиллерии по штабу под Изюмом, вероятно, спутало планы.

Как отмечают эксперты The Institute for the Study of War, перегруппировка вражеских войск идет как на оси Донецк-Луганск, так и на юге страны.

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Согласно карте боевых действий, основные крупные столкновения происходили на востоке страны.

Карта боевых действий в Украине на 3 мая
Карта боевых действий в Украине на 3 мая

Донецкая и Луганская область

Росармия продолжает пытаться захватить Рубежное и Попасную, по предварительным данным Генштаба ВСУ — туда направили еще одну батальонно тактическую группу оккупантов, чтобы улучшить положение для попыток наступления на Северодонецк. С линии Лиман-Северск захватчики пытаются создать условия для наступления на Славянск. Она находится в 25 км на восток от города.

Карта боевых действий на востоке на 3 мая
Карта боевых действий на востоке на 3 мая

Харьковская область

На Изюмском направлении продолжаются боевые действия — оккупанты хоть и перегруппировываются, но не останавливаются полностью. Обстрел Харькова продолжается.

Карта боевых действий в Харьковской области на 3 мая
Карта боевых действий в Харьковской области на 3 мая

Мариуполь

Предприятие "Азовсталь" и Мариуполь продолжают находиться под огнем. Из осажденного завода удалось эвакуировать часть гражданских.

"Азовсталь" в осаде оккупантов
"Азовсталь" в осаде оккупантов

Южное направление

Перегруппировка не заканчивается и на южном векторе. В Токмак росвойска перебросили артиллерийскую часть, вероятно, как усиление в попытке захватить Орехов Запорожской области. Этот город стратегически важен, поскольку находится на перекрестке дорог на Запорожье и на Донецк.

Продолжается обстрел захватчиками позиций украинских военных из артиллерии и минометов. Также на юге отмечен удар по мосту через Днестровский лиман от оккупантов и очередная Чернобаевка для армии рф на Херсонщине.

Карта боевых действий на юге на 3 мая
Карта боевых действий на юге на 3 мая

Напряженной остается ситуация в Приднестровье. Тактику россиян, специально для "Телеграфа" проанализировал генерал армии, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Как ранее отмечалось, вариантов, что россия выйдет полностью целой из войны не много. Основные направления вероятного развития событий — разделение в разных масштабах.

Теги:
#Война #Карты
Украинские защитники продолжают сдерживать рф
Украина
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