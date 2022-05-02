А был ли Герасимов? Арестович заинтриговал словами о ранении главы генштаба путина в Украине

Успех ударов по ликвидации командной верхушки оккупантов есть

Информация о ранении начальника генштаба российской армии Валерия Герасимова может оказаться преждевременной.

Свое сомнение об этом высказал Алексей Арестович в ходе диалога с Марком Фейгиным. Советник главы Офиса президента отметил, что сомневается, что Валерий Герасимов вообще был на территории Украины. Он также всыказался, что еще сильнее сомневается, в том, что он был ранен.

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Арестович также озвучил факты, которые, по его словам, уже удалось подтвердить:

за 5 суток украинская армия нанесла три удара и убила около 200 российских военных,

погибли три десятка старших офицеров

пострадал отряд элитного спецназа (убитые и раненые), они охраняли кого-то важного. "Кого они охраняли, Герасимов ли — не знаю", — отметил Арестович. Отметим, что среди убитых называется генерал-майор Алексей Симонов и охранник Герасимова.

на одном из пунктов управления уничтожен командующий этим пунктом, кто именно — выясняется.

Как ранее писал "Телеграф", одно из предположений, зачем Герасимов мог приезжать в Украину — провести полевую инспекцию, ведь несмотря на "накачку" техникой и людьми этого направления, особых достижений российские войска не демонстрируют. Согласно картам боевых действий, единственное направление на котором у них замечены тактические успехи — лиманское.