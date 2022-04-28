Враг наращивает темпы: новые данные украинского Генштаба

Росармия усилила атаки на востоке страны

Слобожанское и Донецкое направление стали самыми "горячим" на фронте, враг наращивает темпы наступления и не прекращает обстрелы.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что на Слобожанском направлении под огнем противника Харьков, но основные усилия оккупантов состредоточены на изюмском направлении. Враг пытается атаковать в направлениях Сулиговка- Новая Дмитровка и Андреевка-Большая Камышеваха. В Изюм оккупанты подтянули десантников и до 500 единиц техники.

Карта боев на стыке Харьковской, Донецкой и Луганской областей

На Донецком направлении основное усилие направлено на окружение украинских защитников. Для этого противник пытается наступать на Лиман, возле которого улучшил тактическое положение, и готовится форсировать Северский Донец. В направлении Северодонецка враг наступает на Орехово, в Авдеевском — обстреливает, чтобы добиться захвата Марьинки и Очеретиного. В Кураховском направлении атака врага идет на участки Старомайорское-Большая Новоселка и Любимовка-Зеленое поле.

На Таврийском направлении продолжаются обманные маневры противника, чтобы удержать войска Украины. Мелитопольский аэродром они используют для своей авиации.

На Южнобужском направлении атаки врага идет от Херсона в сторону Николаева и Кривого Рога. В районе Таврийского удалось закрепиться оккупантам, они обстреливают украинские позиции в окрестностях Олександровки и Новой Зори. В Станиславе и Молодецом наращивает артиллерию, как реактивную, так и ствольную.

На Волынском и Полесском направлении — без изменений, на Северском направлении враг пытается удержать украинских военных на позициях, чтобы не дать переместить их на восток.

Согласно свежим картам боевых действий в направлении от Изюма россияне пытаются двинуться в три стороны, чтобы окружить украинских защитников.

Как ранее писал "Телеграф", на южном направлении продолжают слышать взрывы — ночью было "громко" в Одессе, Херсоне, Николаеве. Тем временем на оккупированной территории Херсонской области враг планирует начать переход к рублевой зоне.