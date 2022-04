Украина контратакует на юге, а россия продвигается на востоке: свежие карты боевых действий

Под огнем вся линия фронта

Российские войска продолжают продвижение на некоторых участках фронта — западнее Изюма они достигли определенных преимуществ, используя мощную артиллерийскую поддержку. На оккупированных территориях враг устроил "фильтрацию" населения, а несломленный Мариуполь все еще держится.

Согласно данным аналитиков The Institute for the Study of War, на Изюмское направление фронта перебросили подкрепление и тактические ракетные части, что помогло им незначительно продвинуться. Один из вероятных планов — попытаться окружить украинских защитников на Донбассе.

На юге Украины сохраняются попытки россиян выйти на админграницы Херсонской области.

Карта боевых действий в Украине на 28 апреля

Мариуполь

Украинские защитники продолжают держать оборону на предприятии "Азовсталь", пока росармия штурмует их с земли и воздуха. У военных и мирных людей, которые там спрятались, ограниченный запас боеприпасов, пищи и воды. В самом городе россияне принуждают угрозами людей работать на них.

Карта боевых действий в Мариуполе на 28 апреля

Донецкая и Луганская области

Линия фронта на востоке продолжает бесперестанно обстреливаться, россиянам удалось продвинуться в атаках в окрестностях Северодонецка, Рубежного, Попасной. Новотошковское (25 км к югу от Северодонецка) захвачено. Западнее Рубежного захвачено Заречье. Атака россии отражена в Авдеевке.

Карта боев на востоке Украины на 28 апреля

Харьковская область

Харьков остается в окружении и под обстрелами. В области росармия продвинулась на запад от Изюма — захвачено село Заводи и часть Большой Камышевахи. Исследователи считают, что теперь оккупанты направятся на юг к Барвенково, если им удастся захватить Большую Камышеваху полностью. Цель — обойти украинскую оборону.

Всего же из Изюма атаки идут в трех направлениях — на юго-восток в сторону Славянска, на юго-запад в сторону Барвенково и на запад. Украинский Генштаб сообщил об отбитии атак на Новую Дмитровку, Барвенково и Славянск.

Карта боевых действий в Харьковской области на 28 апреля

Южное направление

Линия фронта на юге также под обстрелами, оккупанты укрепляют свои позиции и ведут разведку по воздуху, вероятно, готовясь к наступательным операциям. Бои не останавливаются на николаевском направлении — россияне пытались атаковать в сторону Таврийского и Новой Зари, а на 50 км севернее Херсона украинские войска освободили Широкое, Новопетровку, Люблино.

Местных жителей продолжают "кошмарить", чтобы подавить возможное сопротивление. В регионе хотят провернуть создание псевдореспублики и мешают людям выехать с оккупированной территории.

Карта боевых действий на юге Украины на 28 апреля

Напряженной остается и ситуация в Приднестровье, в котором россия может устроить фальшивую атаку с целью обвинить Украину. Тем временем президент Молдовы Майя Санду признала, что в стране нет боеспособной армии.

