Первая страна "Большой семерки" официально признала, что россия устроила геноцид в Украине

В Канаде признали зверства российских оккупантов в Украине геноцидом

Парламент Канады проголосовал в поддержку постановления, которым действия российских оккупантов в Украине признаются геноцидом.

Об этом сообщил Укринформ.

"Палата общин Канады признает, что рф совершает геноцид против народа Украины", — говорится в тексте постановления.

В нем также отмечается, что имеется множество задокументированных свидетельств того, что россияне в нашей стране неоднократно и систематически совершали военные преступления и преступления против человечности по указанию кровавого диктатора владимира путина и членов российского парламента.

Также там содержится список зверств, совершенных оккупантами в Украине, среди которых убийства мирных граждан, надругательства над телами, пытки, изнасилования и принудительная депортация.

Документ не имеет под собой никаких юридических обязательств и не обязывает правительство к совершению каких-либо действий, однако его автор, депутат Хизер Макферсон, отмечает, что тем самым хотела призвать руководство страны к более жестким шагам против россии, включая ужесточение санкционного давления.

Как сообщалось, ранее геноцид украинцев россиянами признали Эстония и Латвия. Там соответствующие постановления были приняты еще 21 апреля.