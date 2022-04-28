Первая страна "Большой семерки" официально признала, что россия устроила геноцид в Украине
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В Канаде признали зверства российских оккупантов в Украине геноцидом
Парламент Канады проголосовал в поддержку постановления, которым действия российских оккупантов в Украине признаются геноцидом.
Об этом сообщил Укринформ.
"Палата общин Канады признает, что рф совершает геноцид против народа Украины", — говорится в тексте постановления.
В нем также отмечается, что имеется множество задокументированных свидетельств того, что россияне в нашей стране неоднократно и систематически совершали военные преступления и преступления против человечности по указанию кровавого диктатора владимира путина и членов российского парламента.
Также там содержится список зверств, совершенных оккупантами в Украине, среди которых убийства мирных граждан, надругательства над телами, пытки, изнасилования и принудительная депортация.
Документ не имеет под собой никаких юридических обязательств и не обязывает правительство к совершению каких-либо действий, однако его автор, депутат Хизер Макферсон, отмечает, что тем самым хотела призвать руководство страны к более жестким шагам против россии, включая ужесточение санкционного давления.
Как сообщалось, ранее геноцид украинцев россиянами признали Эстония и Латвия. Там соответствующие постановления были приняты еще 21 апреля.