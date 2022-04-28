Перша країна "Великої сімки" офіційно визнала, що росія влаштувала геноцид в Україні

У Канаді визнали звірства російських окупантів в Україні геноцидом

Парламент Канади проголосував на підтримку ухвали, якою дії російських окупантів в Україні визнаються геноцидом.

Про це повідомив Укрінформ.

"Палата громад Канади визнає, що Росія робить геноцид проти народу України", — йдеться в тексті постанови.

У ньому також зазначається, що є безліч задокументованих свідчень того, що росіяни в нашій країні неодноразово і систематично вчиняли військові злочини та злочини проти людяності за вказівкою кривавого диктатора володимира путіна та членів російського парламенту.

Також там міститься список звірств, скоєних окупантами в Україні, серед яких вбивства мирних громадян, наруги над тілами, тортури, зґвалтування та примусова депортація.

Документ не має під собою жодних юридичних зобов’язань і не зобов’язує уряд до здійснення будь-яких дій, однак його автор, депутат Хізер Макферсон, зазначає, що цим хотіла закликати керівництво країни до більш жорстких кроків проти росії, включаючи посилення санкційного тиску.

Як повідомлялося, раніше геноцид українців росіянами визнали Естонія та Латвія. Там відповідні ухвали були прийняті ще 21 квітня.