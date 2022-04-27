Жизнь в оккупации. Васильевка: "орки" палят ракетами прям по домам и готовят наступление на Запорожье

На окраинах городка с 13 тысячами населения (на 2020 год) ныне базируются рашистские подразделения, намереваясь наступать на областной центр

В Украине идет третий месяц войны, развязанной российской федерацией под руководством кровавого диктатора владимира путина. При этом часть территории страны подвергается вражеским обстрелам, а немало населенных пунктов на юге и востоке оказались временно захваченными российскими войсками. Так, в Херсонской области орки намереваются провести незаконный референдум по созданию так называемой "ХерНР". В Мелитополе Запорожской области, куда захватчики зашли еще 25 февраля, продолжаются похищения местных жителей, а также идет активная подготовка "новой власти" к масштабному "показательному" празднованию Дня победы 9 мая.

С 4 марта под контролем россиян находятся Энергодар и собственно, Запорожская атомная электростанция.

А вот город Васильевка в той же Запорожской области, оказался последним более-менее крупным населенным пунктом на пути к областному центру. И именно вблизи него оккупанты концентрируют военную технику, чтобы начать наступление на "столицу запорожского казачества".

Что сейчас происходит в Васильевке, "Телеграф" узнал у одной из местных жительниц.

Орки стреляют по домам и обвиняют в этом ВСУ

"Наша Васильевка растянута, вдоль разделена автотрассой Харьков-Симферополь, а поперек — рекой Карачекрак, часть города прилегает к Каховскому водохранилищу, плюс расположена на холмистой местности. Потому и до начала войны, а тем более с ее началом и оккупацией Васильевки, многие жители просто не бывают в других районах города, кроме своего, — рассказывает Таисия (по понятным причинам, своей фамилии женщина не называет). — А вот прилеты вражеских снарядов на наши улицы случаются, слышим. Например, 14-го апреля у нас тут серьезно все было, много домов и людей пострадало. При этом снаряды прилетали в разные районы города, не на какой-то локальный участок, их, говорят, было штук 8-10, точно мы не знаем. Дело в том, что общение в соцсетях сейчас сведено до минимума, каждый опасается за свою жизнь и не хочет, чтобы к нему наведались люди в российской военной форме с белыми тряпками на руке и ноге".

Васильевка - довольно крупный город между Энергодаром и Запорожьем

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По словам горожанки, это были кассетные бомбы, которые разлетаются потом по дворам, по помещениям. "Было и в центре, и на "колхозной", как ее по старинке называют, территории – которая находится за железной дорогой, на возвышенности, там частный сектор. Российские вояки базируются в центре, в здании городской администрации. Но просто по улицам, особенно частного сектора, мы их не видим – ни военной техники, ни патрулей. А в центре они мотаются и еще у рынка околачиваются. Знаем точно, что они закрепились на окраинах, стянули туда уйму техники, но мы же туда не ходим, и не пойдем, все сидят по домам, разве что за продуктами куда-то выбираются недалеко".

Последствия обстрелов Васильевки Запорожской области

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Таисия вспоминает: "Знаю, что на одной из улиц прямо в дом встрял боеприпас – мне знакомые рассказывали. Это было 4 часа дня, глава семьи смотрел телевизор в зале, в другой комнате бабушка с внучкой находились, и как начало бахать! И вдруг раздается: "Бах!", шум, треск и через крышу, через потолок влетает и врезается в пол огромный боеприпас – прямо рядом с диваном, где лежал мужчина! На него летит клуб дыма и грязи, к счастью, эта "дура", не разорвалась, не было ни взрывной волны, ни пожара, ни осколков, потому что не сработал взрыватель. Но вошла в пол на метр в глубину – вот представьте, какая силища…".

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Васильевцы считают, что теперь у всех членов этой семьи появился еще один – общий – день рождения. А про хозяина дома говорят, что он родился не просто "в рубашке", а в бронежилете. Также пострадали несколько домов в центре города и частный сектор, магазин и депо на железнодорожной станции "Таврийск".

"Приезжали спасатели и с нашей стороны, и россияне: люди ж не знали – рванет-не рванет, чего ждать. Но чтобы вызвать саперов, звонят в наше ГСЧС, а те говорят куда звонить, чтобы согласовать с российскими военными. Вот так у нас нынче. В общем, все они тут уже держат под контролем", – досадует женщина.

Васильевка Запорожской области сегодня в оккупации

Силы обороны Запорожского края уточнили этот эпизод: "В городе Васильевка российские оккупанты провели провокацию: совершили обстрел города из РСЗО "Ураган", в результате чего в жилой дом попала одна из ракет. К счастью, она не разорвалась, пострадавших нет, но дом претерпел разрушения. Вражеский обстрел был произведен со стороны села Бурчак, временно находящегося под российской оккупацией". А провокационный паблик "Василівська громада" тем временем утверждал, что снаряды прилетели со стороны Запорожья и Орехова, то есть, с подконтрольной Украине территории. И разжигал ненависть к украинским защитникам, разместив "опросник" "Снова приветы от ВСУ. Сколько можно стрелять по мирным жителям", с вариантами ответов: "Надоели" и "Пусть в аду горят".

Местных жителей уверяют, что в обстрелах виновата Украина

На сахар, соль и дрожжи истерия прошла

Отдельная тема – цены. Таисия перечисляет: "Редиска продается по 10 гривен за килограмм, свежие тепличные огурцы – по 40 грн/кг. От нас же недалеко находится Каменка-Днепровская, где теплицы (здесь их называют "балаганы") без преувеличения стоят в каждом дворе. И так как с оккупированной территории в Запорожье и другие города Украины овощи сейчас вывезти невозможно, то их реализуют в соседних населенных пунктах по доступной цене. Сахар сейчас продают уже по 50 грн/кг, а поначалу он был и 95 гривен, и 75. И на дрожжи истерия прошла, сейчас уже 250 грн за кило просят, но берут же понемногу. На соль в конце февраля цены не могли сложить, но люди поднахватались и она тоже подешевела".

Узнаем, как обстоит в Васильевке дела с оплатой коммунальных услуг, ведь не секрет, что захватив коммунальные предприятия, представители "новой власти" первым делом стараются опустошить их счета в свою пользу. Горожанка объясняет: "Нас попросили, по возможности, платить за коммунальные услуги только местным службам, чтобы они могли работать. А за газ никто из людей не платит, потому что зарплат ни у кого нет. Попросили платить только за доставку газа, и это тоже не все платят. Но прессинга никакого нет. Знаю, что немало людей эвакуировались из города. Родственники живут в пятиэтажке, и у них из 70-ти квартир жильцы остались только в 30-ти".

Нервы у всех на пределе

Впрочем, эвакуироваться из Васильевки не просто сложно, а очень сложно: дороги разбиты в ходе бомбежек и обстрелов, обочины и поля вдоль них – заминированы "асвабадителями". Когда несколько дней шли дожди, раскисли альтернативные пути выезда в вольную Украину. "В Каменском взорвали мост и, получается, объездная дорога непроходимая, едут аж через Орехов, а там куча рашистских блокпостов, люди по 15 часов стоят и не факт, что пропустят. И плюс то, что сейчас там "гупает". Но и в западную сторону тоже не поедешь – там захваченный Энергодар и там тоже "новая власть" наводит свои порядки".

Кстати, стало известно, что жители оккупированного Мелитополя, накануне выехавшие самостоятельной колонной легковых автомобилей в Запорожье, второй день стоят на середине пути, так как оккупанты не пропускают их дальше, но и назад возвращаться и опасно, и нет смысла. При этом, едва ли не в каждой машине находятся дети, а во многих также домашние животные.

Налаживать каким-либо образом жизнь населения Васильевки захватчики не спешат, хотя и отыскали ряд коллаборантов. Например, должностью городского головы прельстилась местная молодая особа – Наталья Романиченко, которая еще накануне войны торговала через соцсети домашней колбасой, паштетами и пельменями, а после прихода оккупантов получила в подарок от одного из них СТО. А теперь она еще и открыла "приемную".

Как сообщает "ЗаБор" — центральный городской портал Запорожья, дамочка уже успела выступить с видеообращением, вещая о киевском режиме, государственном перевороте и призвала сотрудничать с оккупантами. При этом на ее руке "красовалась" рашистская колорадская ленточка. Днями варвары-пришельцы сорвали со здания городской администрации украинский флаг и вывесили свой триколор.

Коллаборантка, и.о. городского головы Васильевки Наталья Романиченко

"Школы, садики – у нас все закрыто, — рассказывает Таисия. — На работу в них никого не приглашают, пока, по крайней мере. И вряд ли что-то откроется. Если на днях "такое" прилетело в дом, то кто ж отведет детей в сад или пустит в школу? Два дня после того обстрела вообще на улицах никого не было, как будто все люди вымерли! Думаю, что и теперешняя "власть" эту ситуацию понимает, что никто не будет рисковать. У нас тут совсем рядом Луговое, Каменское, где тоже "бахкают" и оттуда все летит. В соседнем Днепрорудном уже представили "начальника милиции". Там вообще все было тихо. Здесь же, пока есть прилеты, вряд ли кто выпустит своего ребенка из дома".

Васильевка Запорожской области на карте

Возможно ли привыкнуть к войне, к тому, что в любой момент ты можешь лишиться жизни, потерять близких, как это случилось днями в Одессе, и ежедневно происходит в других городах и селах? Наша собеседница считает, что это невозможно. "В первые дни нас бомбежки-обстрелы, конечно, сильно напугали, все успели посидеть в подвальчиках. Потом попустило, мы даже немножко расслабились. 10 дней "гупало" где-то в пригороде, и когда опять прилетели эти несколько ракет по всей Васильевке, у меня случилась такая внутренняя паника, истерика, которой даже в начале войны не было. Почему так, я не знаю… Нервы у всех на пределе".

Законный мэр подкормил земляков

Кто не работает, у того нет зарплаты. Но как же люди выживают, какое положение в Васильевке с продуктами? Таисия поясняет: "У каждого дома хоть какие-то запасы были. Что-то можно подкупить на рынке, хоть и дорого. А что касается гуманитарки, то ее раздают. Пока мы получали только нашу, украинскую помощь. Дело в том, что наш законный городской голова Сергей Калиман — фермер, у него большое фермерское хозяйство "Таврия-Скиф". Когда он выиграл выборы и заступил на пост, его брат Олег — депутат областного совета — остался у руля хозяйства. И когда вот это все началось, они обеспечили доставку хлеба людям со своих пекарен, и в городскую пекарню поставляли муку, крупу мололи и людям раздавали, и овощи – очень много овощей! По секторам разделили город и хоть минимальные продуктовые овощные наборы раздавали и по килограмму муки и какой-нибудь крупы. А несколько дней назад нам всем раздали по 10 кг продукции из украинской гуманитарки: по 2 банки сгущенки, по килограмму муки и сахара, 2 кг крупы разной, тушенку, ветчину… Кроме того, печенья 2 упаковки, 2 пачки каких-то хлопьев – это все неплохая такая "поддержка для штанов". На каждый двор, на каждую квартиру, через квартальных все раздали. У нас тут организована работа квартальных, они переписали свои участки, людей, кто остался, и стараются созваниваться, чтобы доставить товары".

По словам горожанки, раздавали некую российскую гуманитарку и в центре Васильевки, на площади. "Но я туда не ходила, не видела. Кто-то берет, а многие не хотят. У каждого ж разное положение, разный достаток, обстоятельства. Кто-то получил 6500 гривен в "Дії", кто официально работал и остался без работы, а кто-то довольствуется пенсией или личными накоплениями".

Оказалось, что какое-то время в городе пропадали вода, света и газ, так людям пришлось спасать продукты из холодильников-морозилок. Но тогда еще что-то можно было сберечь на улице или в погребе. К тому же, в частном секторе у людей есть огородики, некая закатка.

Оценить настроения людей, по мнению Таи, сложно, далеко не все готовы обнародовать свою позицию. "Но каждый хочет, чтобы война скорее закончилась, а еще все хотят, чтобы уцелела их семья и жилище. И теперь все считают, что при коронавирусе мы еще неплохо жили, оказывается. Все познается в сравнении. Но нет такого: "Ура, нас освободили!" – российские войска нас освободили от работы, от учебы, от денег, от осуществления планов, от спокойной жизни, от свободы. Но и явного, громкого проявления патриотизма не видно, у нас не выходили на митинги. А на городском паблике "Типичная Васильевка" не увидишь никаких политических призывов, в основном это сообщения о том, когда будет гуманитарный коридор, связь с волонтерами, обсуждения доставки лекарств, детского питания, кормов для животных. Люди просто решают свои насущные бытовые проблемы".

Примечательно, что еще в 2015 году местный талантливый художник-карикатурист Александр Зиновьев являл широкой публике свои рисунки на тему "Новороссии", которую уже тогда старались навязать всему населению юго-востока Украины.

Местные в Васильевке давно издевались над идеями "русского мира"