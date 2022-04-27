Жизнь в оккупации. Васильевка: "орки" палят ракетами прям по домам и готовят наступление на Запорожье
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На окраинах городка с 13 тысячами населения (на 2020 год) ныне базируются рашистские подразделения, намереваясь наступать на областной центр
В Украине идет третий месяц войны, развязанной российской федерацией под руководством кровавого диктатора владимира путина. При этом часть территории страны подвергается вражеским обстрелам, а немало населенных пунктов на юге и востоке оказались временно захваченными российскими войсками. Так, в Херсонской области орки намереваются провести незаконный референдум по созданию так называемой "ХерНР". В Мелитополе Запорожской области, куда захватчики зашли еще 25 февраля, продолжаются похищения местных жителей, а также идет активная подготовка "новой власти" к масштабному "показательному" празднованию Дня победы 9 мая.
С 4 марта под контролем россиян находятся Энергодар и собственно, Запорожская атомная электростанция.
А вот город Васильевка в той же Запорожской области, оказался последним более-менее крупным населенным пунктом на пути к областному центру. И именно вблизи него оккупанты концентрируют военную технику, чтобы начать наступление на "столицу запорожского казачества".
Что сейчас происходит в Васильевке, "Телеграф" узнал у одной из местных жительниц.
Орки стреляют по домам и обвиняют в этом ВСУ
"Наша Васильевка растянута, вдоль разделена автотрассой Харьков-Симферополь, а поперек — рекой Карачекрак, часть города прилегает к Каховскому водохранилищу, плюс расположена на холмистой местности. Потому и до начала войны, а тем более с ее началом и оккупацией Васильевки, многие жители просто не бывают в других районах города, кроме своего, — рассказывает Таисия (по понятным причинам, своей фамилии женщина не называет). — А вот прилеты вражеских снарядов на наши улицы случаются, слышим. Например, 14-го апреля у нас тут серьезно все было, много домов и людей пострадало. При этом снаряды прилетали в разные районы города, не на какой-то локальный участок, их, говорят, было штук 8-10, точно мы не знаем. Дело в том, что общение в соцсетях сейчас сведено до минимума, каждый опасается за свою жизнь и не хочет, чтобы к нему наведались люди в российской военной форме с белыми тряпками на руке и ноге".
По словам горожанки, это были кассетные бомбы, которые разлетаются потом по дворам, по помещениям. "Было и в центре, и на "колхозной", как ее по старинке называют, территории – которая находится за железной дорогой, на возвышенности, там частный сектор. Российские вояки базируются в центре, в здании городской администрации. Но просто по улицам, особенно частного сектора, мы их не видим – ни военной техники, ни патрулей. А в центре они мотаются и еще у рынка околачиваются. Знаем точно, что они закрепились на окраинах, стянули туда уйму техники, но мы же туда не ходим, и не пойдем, все сидят по домам, разве что за продуктами куда-то выбираются недалеко".
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Таисия вспоминает: "Знаю, что на одной из улиц прямо в дом встрял боеприпас – мне знакомые рассказывали. Это было 4 часа дня, глава семьи смотрел телевизор в зале, в другой комнате бабушка с внучкой находились, и как начало бахать! И вдруг раздается: "Бах!", шум, треск и через крышу, через потолок влетает и врезается в пол огромный боеприпас – прямо рядом с диваном, где лежал мужчина! На него летит клуб дыма и грязи, к счастью, эта "дура", не разорвалась, не было ни взрывной волны, ни пожара, ни осколков, потому что не сработал взрыватель. Но вошла в пол на метр в глубину – вот представьте, какая силища…".
Васильевцы считают, что теперь у всех членов этой семьи появился еще один – общий – день рождения. А про хозяина дома говорят, что он родился не просто "в рубашке", а в бронежилете. Также пострадали несколько домов в центре города и частный сектор, магазин и депо на железнодорожной станции "Таврийск".
"Приезжали спасатели и с нашей стороны, и россияне: люди ж не знали – рванет-не рванет, чего ждать. Но чтобы вызвать саперов, звонят в наше ГСЧС, а те говорят куда звонить, чтобы согласовать с российскими военными. Вот так у нас нынче. В общем, все они тут уже держат под контролем", – досадует женщина.
Силы обороны Запорожского края уточнили этот эпизод: "В городе Васильевка российские оккупанты провели провокацию: совершили обстрел города из РСЗО "Ураган", в результате чего в жилой дом попала одна из ракет. К счастью, она не разорвалась, пострадавших нет, но дом претерпел разрушения. Вражеский обстрел был произведен со стороны села Бурчак, временно находящегося под российской оккупацией". А провокационный паблик "Василівська громада" тем временем утверждал, что снаряды прилетели со стороны Запорожья и Орехова, то есть, с подконтрольной Украине территории. И разжигал ненависть к украинским защитникам, разместив "опросник" "Снова приветы от ВСУ. Сколько можно стрелять по мирным жителям", с вариантами ответов: "Надоели" и "Пусть в аду горят".
На сахар, соль и дрожжи истерия прошла
Отдельная тема – цены. Таисия перечисляет: "Редиска продается по 10 гривен за килограмм, свежие тепличные огурцы – по 40 грн/кг. От нас же недалеко находится Каменка-Днепровская, где теплицы (здесь их называют "балаганы") без преувеличения стоят в каждом дворе. И так как с оккупированной территории в Запорожье и другие города Украины овощи сейчас вывезти невозможно, то их реализуют в соседних населенных пунктах по доступной цене. Сахар сейчас продают уже по 50 грн/кг, а поначалу он был и 95 гривен, и 75. И на дрожжи истерия прошла, сейчас уже 250 грн за кило просят, но берут же понемногу. На соль в конце февраля цены не могли сложить, но люди поднахватались и она тоже подешевела".
Узнаем, как обстоит в Васильевке дела с оплатой коммунальных услуг, ведь не секрет, что захватив коммунальные предприятия, представители "новой власти" первым делом стараются опустошить их счета в свою пользу. Горожанка объясняет: "Нас попросили, по возможности, платить за коммунальные услуги только местным службам, чтобы они могли работать. А за газ никто из людей не платит, потому что зарплат ни у кого нет. Попросили платить только за доставку газа, и это тоже не все платят. Но прессинга никакого нет. Знаю, что немало людей эвакуировались из города. Родственники живут в пятиэтажке, и у них из 70-ти квартир жильцы остались только в 30-ти".
Нервы у всех на пределе
Впрочем, эвакуироваться из Васильевки не просто сложно, а очень сложно: дороги разбиты в ходе бомбежек и обстрелов, обочины и поля вдоль них – заминированы "асвабадителями". Когда несколько дней шли дожди, раскисли альтернативные пути выезда в вольную Украину. "В Каменском взорвали мост и, получается, объездная дорога непроходимая, едут аж через Орехов, а там куча рашистских блокпостов, люди по 15 часов стоят и не факт, что пропустят. И плюс то, что сейчас там "гупает". Но и в западную сторону тоже не поедешь – там захваченный Энергодар и там тоже "новая власть" наводит свои порядки".
Кстати, стало известно, что жители оккупированного Мелитополя, накануне выехавшие самостоятельной колонной легковых автомобилей в Запорожье, второй день стоят на середине пути, так как оккупанты не пропускают их дальше, но и назад возвращаться и опасно, и нет смысла. При этом, едва ли не в каждой машине находятся дети, а во многих также домашние животные.
Налаживать каким-либо образом жизнь населения Васильевки захватчики не спешат, хотя и отыскали ряд коллаборантов. Например, должностью городского головы прельстилась местная молодая особа – Наталья Романиченко, которая еще накануне войны торговала через соцсети домашней колбасой, паштетами и пельменями, а после прихода оккупантов получила в подарок от одного из них СТО. А теперь она еще и открыла "приемную".
Как сообщает "ЗаБор" — центральный городской портал Запорожья, дамочка уже успела выступить с видеообращением, вещая о киевском режиме, государственном перевороте и призвала сотрудничать с оккупантами. При этом на ее руке "красовалась" рашистская колорадская ленточка. Днями варвары-пришельцы сорвали со здания городской администрации украинский флаг и вывесили свой триколор.
"Школы, садики – у нас все закрыто, — рассказывает Таисия. — На работу в них никого не приглашают, пока, по крайней мере. И вряд ли что-то откроется. Если на днях "такое" прилетело в дом, то кто ж отведет детей в сад или пустит в школу? Два дня после того обстрела вообще на улицах никого не было, как будто все люди вымерли! Думаю, что и теперешняя "власть" эту ситуацию понимает, что никто не будет рисковать. У нас тут совсем рядом Луговое, Каменское, где тоже "бахкают" и оттуда все летит. В соседнем Днепрорудном уже представили "начальника милиции". Там вообще все было тихо. Здесь же, пока есть прилеты, вряд ли кто выпустит своего ребенка из дома".
Возможно ли привыкнуть к войне, к тому, что в любой момент ты можешь лишиться жизни, потерять близких, как это случилось днями в Одессе, и ежедневно происходит в других городах и селах? Наша собеседница считает, что это невозможно. "В первые дни нас бомбежки-обстрелы, конечно, сильно напугали, все успели посидеть в подвальчиках. Потом попустило, мы даже немножко расслабились. 10 дней "гупало" где-то в пригороде, и когда опять прилетели эти несколько ракет по всей Васильевке, у меня случилась такая внутренняя паника, истерика, которой даже в начале войны не было. Почему так, я не знаю… Нервы у всех на пределе".
Законный мэр подкормил земляков
Кто не работает, у того нет зарплаты. Но как же люди выживают, какое положение в Васильевке с продуктами? Таисия поясняет: "У каждого дома хоть какие-то запасы были. Что-то можно подкупить на рынке, хоть и дорого. А что касается гуманитарки, то ее раздают. Пока мы получали только нашу, украинскую помощь. Дело в том, что наш законный городской голова Сергей Калиман — фермер, у него большое фермерское хозяйство "Таврия-Скиф". Когда он выиграл выборы и заступил на пост, его брат Олег — депутат областного совета — остался у руля хозяйства. И когда вот это все началось, они обеспечили доставку хлеба людям со своих пекарен, и в городскую пекарню поставляли муку, крупу мололи и людям раздавали, и овощи – очень много овощей! По секторам разделили город и хоть минимальные продуктовые овощные наборы раздавали и по килограмму муки и какой-нибудь крупы. А несколько дней назад нам всем раздали по 10 кг продукции из украинской гуманитарки: по 2 банки сгущенки, по килограмму муки и сахара, 2 кг крупы разной, тушенку, ветчину… Кроме того, печенья 2 упаковки, 2 пачки каких-то хлопьев – это все неплохая такая "поддержка для штанов". На каждый двор, на каждую квартиру, через квартальных все раздали. У нас тут организована работа квартальных, они переписали свои участки, людей, кто остался, и стараются созваниваться, чтобы доставить товары".
По словам горожанки, раздавали некую российскую гуманитарку и в центре Васильевки, на площади. "Но я туда не ходила, не видела. Кто-то берет, а многие не хотят. У каждого ж разное положение, разный достаток, обстоятельства. Кто-то получил 6500 гривен в "Дії", кто официально работал и остался без работы, а кто-то довольствуется пенсией или личными накоплениями".
Оказалось, что какое-то время в городе пропадали вода, света и газ, так людям пришлось спасать продукты из холодильников-морозилок. Но тогда еще что-то можно было сберечь на улице или в погребе. К тому же, в частном секторе у людей есть огородики, некая закатка.
Оценить настроения людей, по мнению Таи, сложно, далеко не все готовы обнародовать свою позицию. "Но каждый хочет, чтобы война скорее закончилась, а еще все хотят, чтобы уцелела их семья и жилище. И теперь все считают, что при коронавирусе мы еще неплохо жили, оказывается. Все познается в сравнении. Но нет такого: "Ура, нас освободили!" – российские войска нас освободили от работы, от учебы, от денег, от осуществления планов, от спокойной жизни, от свободы. Но и явного, громкого проявления патриотизма не видно, у нас не выходили на митинги. А на городском паблике "Типичная Васильевка" не увидишь никаких политических призывов, в основном это сообщения о том, когда будет гуманитарный коридор, связь с волонтерами, обсуждения доставки лекарств, детского питания, кормов для животных. Люди просто решают свои насущные бытовые проблемы".
Примечательно, что еще в 2015 году местный талантливый художник-карикатурист Александр Зиновьев являл широкой публике свои рисунки на тему "Новороссии", которую уже тогда старались навязать всему населению юго-востока Украины.
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