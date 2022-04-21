В Херсонской области оккупанты изменили дату проведения "референдума": что узнали военные

"Голосование" хотят повести в один из будних дней

В Херсонской области российские военные начали более активную подготовку к созданию очередной непризнанной "республики". Несмотря на предварительно озвученные майские сроки по установлению власти так называемой "ХНР", сейчас разведка убеждена, что дату "референдума" перенесли на 27 апреля.

Об этом в очередном отчете отметил спикер оперативного командования "Юг", говоря об итогах 20 апреля.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Военные убеждены, что российские захватчики попытаются продемонстрировать фейковое волеизъявление местных жителей уже в среду, 27 апреля. Их даже не останавливает то, что это будний день, а не выходной, что является более удобным и привычным для проведения любых выборов.

В ОК "Юг" говорят, что такое поведение четко указывает на предварительно подготовленные "результаты референдума", а не действительно "срез" мнений населения.

При этом окупанты продолжают вооруженное давление и на жителей других общин юга Украины. В частности, в приближенных к Херсонщине населенных пунктах Николаевской области россияне, угрожая оружием, заставляют мирных людей "избирать" себе новую власть. Но, конечно, должна сотрудничать с россиянами и не быть лояльной Украине.

Напомним, ранее разведка утверждала: скорее всего, проведение "референдума" за создание "ХНР" состоится в период с 1 по 10 мая.

Недавно "Телеграф" рассказывал, как действительно живется украинцам во временно оккупированном Херсоне и что за настроения там преобладают. Самое важное то, что непокоренного духа населения россиянам сломать не удалось.

Также мы писали, что накануне в Херсонской области был застрелен в собственном автомобиле местный активист, которого считают пособником оккупантов. Подробнее о том, что именно известно об убитом – в нашем материале.