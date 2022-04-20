Экс-милиционер и неудачливый политик – кем был расстрелянный в Херсоне пророссийский “блогер” Валерий Кулешов

Пророссийский активист убитый в Херсоне, избивал местных журналистов

В среду во временно оккупированном Херсоне был убит местный пророссийский активист Валерий Кулешов. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, убитый был связан с пророссийскими деятелями Херсона Кириллом Стремоусовым и Владимиром Сальдо. Кроме того, его подозревали в том, что он может стать руководителем оккупационной "милиции" в Херсоне.

Как выяснил "Телеграф", херсонским СМИ убитый Кулешов хорошо известен как местный псевдоактивист, провокатор и политик-неудачник.

Профнепригодный милиционер стал блогером

Так родившийся в 1983 году Валерий Кулешов до 2015 года служил в правоохранительных органах, откуда по данным СМИ, был уволен за профнепригодность. После этого он начал свою деятельность как блогер, развивая местные паблики, и на этой почве сошелся с пророссийским активистом из Херсона Кириллом Стремоусовым.

После этого Кулешов стал известен как участник скандальных ситуаций, в числе которых, например, скандал в Государственной архитектурно-строительной инспекции в декабре 2018 года. Тогда группа активистов пыталась выяснить законность строительства медицинского центра, что закончилось потасовкой.

Политик-неудачник

В 2019 году Валерий Кулешов пытался стать народным депутатом, зарегистрировавшись кандидатом по избирательному округу №183. Кстати его "коллега" по пророссийской позиции Кирилл Стремоусов баллотировался в соседнем мажоритарном округе №182.

Быстро выяснилось, что согласно декларации о доходах, Валерий Кулешов фактически нищенствовал, его среднемесячный доход составил 2959 гривен, что меньше тогдашнего законодательного минимума в 3200 гривен.

Народным депутатом Кулешов не стал, но в следующем 2020 году баллотировался уже в качестве кандидата в депутаты херсонского горсовета – с тем же результатом.

А в том же 2020 году Кулешов отметился нападением на журналистов всеукраинского телеканала "24", а ранее журналиста херсонской издание "Вгору" Дмитрия Багненко в самом центре города. Медики диагностировали у Дмитрия закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

С началом российской агрессии Кулешов освещал события в пользу российских оккупантов и мог быть причастен к планам проведения нелегитимного референдума за создание так называемой "Херсонской народной республики".

20 апреля Кулешова расстреляли в его же машине. Сделали это россияне или украинские патриоты, вероятно, останется загадкой.

Местный житель ранее рассказал "Телеграфу", что обстановка в городе напряженная, а цены, мягко говоря, космические.