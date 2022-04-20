Обстановка напряженная, но дух не сломлен: как Херсон выживает в оккупации

В городе слышны звуки войны.

В Херсон, где оккупанты с помощью псевдореферендума хотят создать "ХНР", не завозят продукты и лекарства, а магазины пустые.

Об этом "Телеграфу" рассказал местный житель.

Мужчина сообщил, что в оккупированном с первых дней войны городе сейчас все "плюс-минус" спокойно. На въезде в областной центр стоят блокпосты, из-за которых в Херсон не завозят продукты питания и лекарства. В самом городе работают только рынки, а магазины уже опустошены. Люди появляются на улице только для того, чтобы скупиться, а в самом городе царит напряженная атмосфера из-за большого скопления российской техники и солдат.

"Дух у людей не сломлен", — рассказал житель Херсона, отметив, что ситуация в области сложнее, ведь там идут бои. В городе даже слышны звуки ракет, "Градов" и автоматных очередей.

Ранее "Телеграф" рассказывал удивительную историю семьи, которая спаслась из Херсона на скутере. Напомним, что в городе расстреляли пособника захватчиков. Убитый мог стать руководителем оккупационной "милиции" в Херсоне. К слову, на днях сообщалось, что россияне могут устроить провокацию в Херсоне.