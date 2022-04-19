Укр

Семья спаслась от оккупантов, проехав за 2 дня тысячу километров на скутере (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Семья добралась из Херсона до Тернполя Новость обновлена 19 апреля 2022, 21:54
Семья добралась из Херсона до Тернполя

Украинцы не захотели оставаться в городе во время оккупации.

Миллионы украинцев вынужденно стали беженцами из-за войны, которую развязал путин в нашей стране. Исключением не стала семья из Херсона, которая преодолела тысячу километров на скутере, чтобы спастись от оккупантов.

Об этом сообщает Т1 Новини.

Женщина по имени Виктория рассказала, что ее семья решила покинуть Херсон после того, как по городу пошли слухи о том, что оккупанты похищали и насиловали девушек. Однако выехать из города оказалось проблемой. Во время первой попытки они попали под обстрел и развернулись домой, правда, там они не чувствовали себя в безопасности. В итоге со второго раза у них все получилось. Семья преодолела 1000 км на скутере за двое суток и добралась до Тернополя.

Виктория говорит, ей не жалко, что покинула дом и собственное дело. Сейчас единственная ее боль в том, что это будет первая Пасха, когда она не приедет на могилы своих родителей.

Ранее сообщалось, что в Херсоне российские оккупационные войска не оставляют идеи о создании т.н. "ХНР", использовав для этого схему с псевдореферендумом. Захватчики могут пойти даже на кровавую провокацию в городе.

Теги:
#Украина #Россия #Херсон #Война с Россией
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