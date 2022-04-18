Укр

Оккупанты готовят кровавую провокацию в Херсоне: что удалось узнать

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Херсон скоро могут обстрелять "Градами" Новость обновлена 18 апреля 2022, 13:20
Херсон скоро могут обстрелять "Градами"

Захватчикам все равно на жизни мирных жителей

Российские военные размещают системы залпового огня "Град" неподалеку от временно оккупированного Херсона и готовятся обстрелять населенный пункт с целью провокации.

Об этом 18 апреля проинформировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Отмечается, что было замечено размещение "Градов" в районе Антоновского моста под Херсоном, — оттуда оккупанты хотят совершить обстрел города.

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Антоновский мост находится совсем недалеко от Херсона
Антоновский мост находится совсем недалеко от Херсона

Потом в обстреле россияне хотят обвинить Вооруженные силы Украины и использовать это как аргумент для "спасения" региона и фальсификации на его территории "референдума".

Как известно, именно таким образом ранее россия объявила так называемые "республики" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Что сейчас происходит в Херсоне?

Херсон, Мелитополь, Новую Каховку захватили в первые же дни войны, — через эти населенные пункты россияне подали обратно воду в оккупированный Крым, почти проложили сухопутный коридор на полуостров через Донбасс.

Также оккупанты хотели добраться через Херсон к Николаеву и Днепру, но эти цели не увенчались успехом.

Карта боевых действий Херсон-Николаев 18.04.2022
Карта боевых действий Херсон-Николаев 18.04.2022

Как сообщал "Телеграф", в ближайшее время российские военные сосредоточатся на выходе на административные границы Херсонской области.

Теги:
#Обстрел #Херсон #Референдум #Провокация #Грады
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