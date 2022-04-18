Полный захват Донбасса пока отложили: Генштаб назвал основную цель оккупантов в Украине

Противник пытается захватить всю Херсонскую область.

На 54-й день полномасштабного вторжения российские захватчики пытаются оккупировать всю Херсонскую область.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 апреля на странице в Facebook.

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В Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Красным на карте выделены уже оккупированные территории, черным обозначили подконтрольные Украине участки админграницы Херсонщины.

Всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника.

Отметим, согласно картам боевых действий на 18 апреля, в Херсонской области отмечены боестолкновения, а в Запорожской области на борьбу с захватчиками вышли партизаны.