Укр

Полный захват Донбасса пока отложили: Генштаб назвал основную цель оккупантов в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Сожжённая техника россиян Новость обновлена 18 апреля 2022, 07:11
Сожжённая техника россиян

Противник пытается захватить всю Херсонскую область.

На 54-й день полномасштабного вторжения российские захватчики пытаются оккупировать всю Херсонскую область.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 апреля на странице в Facebook.

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В Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Красным на карте выделены уже оккупированные территории, черным обозначили подконтрольные Украине участки админграницы Херсонщины.
Красным на карте выделены уже оккупированные территории, черным обозначили подконтрольные Украине участки админграницы Херсонщины.

Всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника.

Отметим, согласно картам боевых действий на 18 апреля, в Херсонской области отмечены боестолкновения, а в Запорожской области на борьбу с захватчиками вышли партизаны.

Теги:
#Россия #Херсонская область #ВСУ
Сожжённая техника россиян
Украина
Полный захват Донбасса пока отложили: Генштаб назвал основную цель оккупантов в Украине
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