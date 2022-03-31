россия не отказалась от планов создать в Украине еще одну псевдореспублику – народ против

В регион прибыли специалисты по "зомбированию"

На Херсонщине, где во многих городах, включая областной центр постоянно проходят митинги против российско-оккупационных войск, пытаются создать на территории региона очередное псевдообразование вроде того, что появились на Донбассе восемь лет назад.

Об этом сообщает Генштаб Украины в утренней сводке.

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Сообщается, что в Херсонской области отмечена работа сотрудников ФСБ РФ, группы информационно-психологических операций и главного управления российского генштаба. Суть работы этих подразделений – в информационной кампании. С местными жителями и органами власти они проводят "разъяснительную работу", им демонстрируются фейковые видео и другое.

Херсонщина и часть территорий близлежащих регионов – временно оккупированные России.

Красным — временно оккупированные территории в 2022 году, голубым — освобожденые

Отметим, на Херсонщине жители уже подверглись российскому террору из-за непокорности, в регион вводят росгвардию, в том числе с ранее оккупированного Крыма.

Жители региона выходят на протесты с флагами Украины, и в отношении их оккупанты применяют силу и похищают представителей региональных властей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Херсонской области из-за масштабного движения сопротивления российские войска не ведут активных наступательных действий. На Донбассе они атакуют и военных, и гражданские объекты.