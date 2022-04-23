Украинцы на оккупированной ЗАЭС шарахаются шпионов-россиян и пи**ять сепаров — источник

Один из сотрудников захваченной оккупантами Запорожской АЭС рассказал, как там обстоят дела

На Запорожской атомной электростанции, которая с 4 марта была захвачена оккупантами, сразу после захвата россияне запретили носить смартфоны и другие устройства с камерами. Все решения на станции по перемещению оборудования также решаются через оккупантов.

Об этом рассказал один из работников станции, попросив не называть его имя.

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"Видим много левых людей, явно представителей "Росатома". Они пытаются войти в разговор с нами и узнать о технологических процессах, но, конечно, все падают на мороз при них. Есть среди работников сепары, но их пи**ять постоянно. Поэтому ситуация в общем-то рабочая, но напряженная", — говорится в сообщении нашего источника.

Напомним, что ситуация с АЭС ухудшилась после того, как российские войска начали наступление на Энергодар, а затем открыли прицельный огонь по станции. Во время обстрелов 4 марта было зафиксировано попадание по одному из реакторов. Там вспыхнул пожар. Эксперты заявили, что в случае взрыва на ЗАЭС ударная волна может достичь российского Урала.

Ранее "Телеграф" публиковал развернутый репортаж по ситуации в другом временно оккупированном городе, — Мелитополе.