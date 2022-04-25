Буча уже повторяется под Запорожьем: Арестович открыл детали

Часть Запорожской области находится в оккупации с начала вторжения россии в Украину

На захваченных врагом территориях с местными жителями обращаются жестоко — похищают детей, объявляют "фашистами" тех, кто поддерживает Украину, арестовывают. Уже повторяется трагедия в Буче — известно о случаях в трех местах.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

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"Расстреливают, насилуют, они по другому не умеют", — сказал Арестович. Политик считает, что пока наступления украинских вооруженных сил не будет — трагедия будет повторяться в других регионах.

Ситуация в Запорожской области

Часть региона находится в оккупации, включая такие крупные населенные пункты как Васильевка и Мелитополь. Оккупанты сосредоточили свои усилия в направлении Гуляйполя, сообщает региональная ОВА. В Васильевке россияне ракетами обстреляли места освящения пасок на Пасху, а в Энергодар удалось доставить гуманитарный груз и частично закрыть техпотребности города, включая оборудование для АЭС.

Карта оккупированных частей Запорожской области

В Мелитополе расширяют сеть доносчиков — их вербуют среди квартальных, старших по дому и тех, кого "обидели" уволив с работы. В локомотивном депо после таких доносов арестовали несколько человек. Также стало известно о планах оккупантов закрыть с 30 апреля сообщение с Крымом, якобы чтобы не сорвать призыв на оккупированных территориях, поскольку украинские мужчины пытаются покинуть захваченные земли через полуостров. Городской голова также сообщил, что оккупанты блокируют поставки продуктов и лекарств.

В Днепрорудном отмечена работа милиции оккупантов, а также при содействии двух общественных объединений раздача пасок ветеранам под камеры росСМИ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харьковской области на временно оккупированных территориях жителей принуждают к сотрудничеству и вступлению в ряды российской армии пытками — в Волчанске создали концлагерь.

Напомним, согласно картам боевых действий в Украине на южном направлении значительных изменений на линии фронта не произошло, а на востоке россияне заняли несколько населенных пунктов.