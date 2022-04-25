Оккупанты создали концлагерь на Харьковщине: подробности

Многие города региона в оккупации с 24 февраля, в частности — Волчанск

На оккупированных территориях Харьковской области российские военные не только "кошмарят" местное население, но и мародерствуют в промышленных масштабах и пытают людей. В Изюме к принудительной мобилизации привлекли местное население, как стало известно — с применением силы. Также в оккупированном Волчанске создали концлагерь для пыток украинцев.

Об этом рассказал глава областной военной администрации Харьковщины Олег Синегубов.

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Один из заводов города вывезли в россию, а в опустевшем помещении оборудовали тюрьму. Глава ОВА назвал ее настоящим концлагерем и отметил, что там пытками заставляют людей сотрудничать, присоединяться к вооруженным силам россии.

Напомним, согласно данным разведки, на оккупированных частях региона россияне пытаются запугать население отключениями электричества и воды, ввести рубль и свою мобильную связь.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий — Харьков стратегически важный регион для россии, поскольку граничит с Белгородской областью. На Харьковщину стягивают к Изюму и Купянску силы армии рф.

По мере освобождения украинских территорий от оккупации обнаруживают свидетельства зверств россиян — сожженные тела убитых ими людей. Их пытали перед смертью.