Укр

Восток под огнем: армии рф удалось продвинуться (карты)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Украинские защитники уничтожают оккупантов-россиян Новость обновлена 25 апреля 2022, 05:56
Украинские защитники уничтожают оккупантов-россиян

Линия фронта изменилась на востоке, а на юге — осталась прежней

Российские войска продолжают наступать вдоль линии фронта на востоке используя свою стандартную тактику — рассредоточенными атаками в нескольких направлений. Это дало определенный результат 24 апреля — им удалось незначительно продвинуться вокруг Северодонецка.

Как отмечают специалисты The Institute for the Study of War, они не только захватили несколько небольших населенных пунктов, но и установили понтонный мост через одну из рек.

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На Харьковщину в окрестности Изюма стягивают дополнительные силы. В регионе также начало действовать движение сопротивления на оккупированных территориях. На юге Украины линия фронта не изменилась.

Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий в Украине

Мариуполь

Обстрелы из артиллерии и с самолетов предприятия "Азовсталь" продолжаются. Сообщается, что россияне могут пойти на штурм, который обернется для них большими потерями, из-за сроков, установленных в Кремле. Есть вероятность того, что часть российских сил после частичной оккупации города отвели и они могут продвинуться севернее, в Днепропетровскую область, чтобы попытаться окружить украинских защитников.

Карта боев в Мариуполе
Карта боев в Мариуполе

Донецкая и Луганская области

Вокруг Северодонецка, Попасной и Марьинки продолжаются атаки россиян, часть из которых оказалась успешными. В окрестностях Северодонецка врагу удалось установить понтонную переправу через реку Красная на запад от города. Также, согласно информации аналитиков, захвачены населенные пункты Поповка, Песчаная, Житловка и Кременная на северо-запад от Рубежного.

Карта боевых действий на востоке Украины
Карта боевых действий на востоке Украины

Харьковская область

Украинские защитники блокировали атаки россиян со стороны Изюма в направлении Славянска и Краматорска. Вокруг областного центра сохраняются позиции войск рф, они обстреливали город и провели минирование в Коротичах (западнее Харькова). Через Купянский район развертываются силы россии, чтобы продолжить давить со стороны Изюма. В этом районе они также отключили людям электричество и воду, пытаются запугивать.

Карта боев в Харьковской области
Карта боев в Харьковской области

Южное направление (Херсонская и Запорожская область)

Существенных изменений здесь не зафиксировано. Бои продолжаются севернее Херсона. Со ссылкой на Алексея Арестовича, эксперты сообщают о продвижении российских войск на север от Мелитополя в сторону Гуляйполя. За неделю им удалось продвинуться на 10 км.

Боевые действия в Херсонской области
Боевые действия в Херсонской области

Ранее "Телеграф" писал, что в заблокированном Мариуполе погибли около 20 тысяч человек. В городе остаются еще десятки тысяч жителей, которых не могут вывезти в безопасность из-за срывов гуманитарных коридоров россией и они пытаются выбраться сами — на искореженных машинах без стекол.

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#Украина #Война #Карты
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