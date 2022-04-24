ВСУ отбили большинство атак, однако частично потеряли контроль над Заречным: ситуация на востоке Украины
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В других направлениях вражеской армии протиснуться дальше не удалось
В Украине продолжается 60-й день войны с российскими оккупантами, которые пытаются наступать на некоторых направлениях, но получают достойный отпор от украинской армии. В некоторых направлениях россияне атакуют с самолетов.
Об актуальной ситуации на фронтах в воскресенье, 24 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Так, на Слобожанском направлении россияне перекидывают вооружение и военную технику в город Купянск. Также оккупанты частично заблокировали Харьков и пытаются бить по объектам критической инфраструктуры и подразделениям ВСУ.
Кроме того, вражеская армия активизировалась в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха на Харьковщине, однако наступательные действия не удались, враг понес потери и отступил на ранее занимаемые рубежи.
На Донецком и Таврическом направлениях россияне наращивают системы управления и противовоздушной обороны. Оккупанты атакуют украинские позиции с минометов, артиллерии и систем залпового огня почти по всей линии столкновения и бьют по позициям ВСУ с самолетов.
На Северодонецком направлении зафиксирована попытка штурма населенных пунктов Лиман и Яцковка, однако вражеская операция не имела успеха. При этом ВСУ частично потеряли контроль над Заречным, а также враг начал продвигаться в направлениях сел Орехово и Нижнее.
В районе Попасной вражеские подразделения пытались закрепиться и проводили перегруппировку, а на Кураховском направлении противник пытался наступать в направлении Новомихайловки и Марьинки, однако успеха эти операции не имели.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженные силы Украины за день отбили 10 вражеских атак — карты боевых действий несколько изменились.
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