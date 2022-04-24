ВСУ отразили больше 10 атак оккупантов на Донбассе: свежая карта боев

Украинские защитники отразили 12 атак на Донбассе

В воскресенье, 24 апреля, на 60-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта по сравнению с 23 апрелем не менялась.

Карта боев в Украине за 24 апреля

Карта боев в Украине за 23 апреля

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная. На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 12 атак российских оккупантов.

На Мариупольском направлении противник продолжал огневое влияние и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали" города Мариуполь.

На Южнобузском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры украинских населенных пунктов.

Ранее в сети были опубликованы подробные карты боев в Украине.

Напомним, ВСУ уничтожили за прошлые сутки почти два десятка объектов военной авиации российской армии.