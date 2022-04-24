Почти два десятка "птичек": ВСУ отчитались о новых потерях россиян в авиации

Ликвидировано минимум три самолета

На утро воскресенья, 24 февраля, украинские военнослужащие отчитались, что за сутки уничтожили 17 объектов военной авиации российской армии. Часть из крылатых ракет была сбита над Одессой, которую накануне массово атаковали со стороны Каспийского моря.

Подробности сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ на Facebook-странице.

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В перечень навсегда приземленных "птичек" оккупационных войск рф вошли:

три самолета;

9 беспилотников;

5 крылатых ракет.

Следует отметить, что минимум половина из ракет были уничтожены защитниками Одессы. Две из них — во время первой атаки 23 апреля, когда всего на регион было выпущено семь снарядов. Также одесское побережье обстреливалось уже около 22:00, все ракеты были успешно уничтожены нашей системой ПВО. Всего за ночь одесситов несколько раз будили сигналы тревоги, но в целом она прошла спокойно.

Напомним, что на обстрелы Одессы весьма эмоционально отреагировал президент Владимир Зеленский. По его мнению, люди, которые запустили ракеты по мирному городу, убив восемь человек, среди которых ребенок, — настоящие подонки.