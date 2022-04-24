Укр

Почти два десятка "птичек": ВСУ отчитались о новых потерях россиян в авиации

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
174
Догорая, грозная техника противника выглядит жалко Новость обновлена 24 апреля 2022, 06:19
Догорая, грозная техника противника выглядит жалко

Ликвидировано минимум три самолета

На утро воскресенья, 24 февраля, украинские военнослужащие отчитались, что за сутки уничтожили 17 объектов военной авиации российской армии. Часть из крылатых ракет была сбита над Одессой, которую накануне массово атаковали со стороны Каспийского моря.

Подробности сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ на Facebook-странице.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

В перечень навсегда приземленных "птичек" оккупационных войск рф вошли:

  • три самолета;
  • 9 беспилотников;
  • 5 крылатых ракет.

Следует отметить, что минимум половина из ракет были уничтожены защитниками Одессы. Две из них — во время первой атаки 23 апреля, когда всего на регион было выпущено семь снарядов. Также одесское побережье обстреливалось уже около 22:00, все ракеты были успешно уничтожены нашей системой ПВО. Всего за ночь одесситов несколько раз будили сигналы тревоги, но в целом она прошла спокойно.

Напомним, что на обстрелы Одессы весьма эмоционально отреагировал президент Владимир Зеленский. По его мнению, люди, которые запустили ракеты по мирному городу, убив восемь человек, среди которых ребенок, — настоящие подонки.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Ракеты #Авиация #Потери #Армия РФ
ВСУ возобновили контроль над частью Херсонщины
В регионах
Украинские войска освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ возобновили контроль над частью Херсонщины
Украинские войска освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине: подробности
Дата публикации
Категория
Обелиск победы на одноименной площади в Киеве
В Киеве демонтировали огромные "ордена" с профилем Ленина: подробности
Дата публикации
Категория
Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и Джонсон обсудили гарантии безопасности Украины и поставки оружия: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский на пресс-конференции в метро Киева
Переговоры с рф, война и угроза ядерного удара: 11 главных тезисов с пресс-конференции Зеленского в метро
Дата публикации
Категория
Война россии против Украины продолжается уже два месяца
Война — день 60: Украина сражается уже два месяца, а оккупанты продолжают обстреливать мирные города