Укр

"Подонки вонючие": Зеленский не сдержался, говоря об обстреле Одессы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов в киевском метро Новость обновлена 23 апреля 2022, 21:13
Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов в киевском метро

Глава нации не сдержал эмоций, говоря о ребенке из Одессы, который стал жертвой войны.

В субботу, 23 апреля, на 59-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Одессы.

Глава государства высказался о трагедии на пресс-конференции с журналистами в киевском метро.

"В этом момент 8 человек скончалось,18-20 ранено, ребенку три месяца — умер. Убили 3-месячного ребенка. Война началась, когда этому ребенку был месяц. Вы представляете, что это вообще происходит. Подонки вонючие. Как их еще назвать. Других слов нет, просто подонки", — заявил президент.

Кроме того, 23 апреля Зеленский объяснил, в каком случае Украина может выйти из переговорного процесса с россией. Глава государства считает, что с рф нужно обсуждать лишь два вопроса — гарантии безопасности, а также Крым и Донбасс. Президент Украины отметил, что наша страна имеет полное моральное право снять осаду Мариуполя военным путем, но пока к этому не готова.

Напомним, 21 апреля Зеленский дал интервью росСМИ, где обсуждалась потенциальная поездка президента Украины в Москву. 17 апреля верховный главнокомандующий допустил, что Украина может сражаться с россией 10 лет.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов в киевском метро
Украина
"Подонки вонючие": Зеленский не сдержался, говоря об обстреле Одессы
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