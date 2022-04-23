"Подонки вонючие": Зеленский не сдержался, говоря об обстреле Одессы

Глава нации не сдержал эмоций, говоря о ребенке из Одессы, который стал жертвой войны.

В субботу, 23 апреля, на 59-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Одессы.

Глава государства высказался о трагедии на пресс-конференции с журналистами в киевском метро.

"В этом момент 8 человек скончалось,18-20 ранено, ребенку три месяца — умер. Убили 3-месячного ребенка. Война началась, когда этому ребенку был месяц. Вы представляете, что это вообще происходит. Подонки вонючие. Как их еще назвать. Других слов нет, просто подонки", — заявил президент.

Кроме того, 23 апреля Зеленский объяснил, в каком случае Украина может выйти из переговорного процесса с россией. Глава государства считает, что с рф нужно обсуждать лишь два вопроса — гарантии безопасности, а также Крым и Донбасс. Президент Украины отметил, что наша страна имеет полное моральное право снять осаду Мариуполя военным путем, но пока к этому не готова.

Напомним, 21 апреля Зеленский дал интервью росСМИ, где обсуждалась потенциальная поездка президента Украины в Москву. 17 апреля верховный главнокомандующий допустил, что Украина может сражаться с россией 10 лет.