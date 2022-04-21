Визит в Москву и смена власти в россии: 4 главных тезиса с интервью Зеленского российским журналистам

Кардинально изменить Россию смогут только следующие поколения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью российскому изданию "Медиазона" озвучил свое мнение по поводу военного вторжения России в Украину, смены властей в Кремле и двусторонних отношениях.

"Телеграф" собрал четыре главных тезиса украинского президента.

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"Необходимо признать вину"

На вопрос журналиста по поводу того, что должна сделать Россия и ее граждане, чтобы изменить отношение к себе, президент Украины Владимир Зеленский ответил, что прежде всего, необходимо признать вину за содеянное.

"Признать вину, что не хотели, кто-то не хотел слышать. Признать вину, что убивали. "Не они, а кто-то другой" — перестать играть в эту историю. Признать, что совершена трагедия. Совершена трагедия вообще. Напали, отобрали часть земли, отобрали людей, жизни забрали, просто убивали, и жестоко, жестоко", — считает Владимир Зеленский.

По мнению президента, признание — это только начало пути, а изменить что-то кардинально смогут только следующие поколения.

"Это не война, это бойня"

По мнению Владимира Зеленского, россияне на данный момент не предпринимают никаких действий, чтобы остановить войну. В России есть лишь единицы людей, которые громко заявляют о своей антипутинской позиции (пример Лии Ахеджаковой).

"Вы ведь посмотрите, что страшно — страшно, что обычные люди в России, многие обычные люди поддерживают это. Высокий процент. Вот это же страшно. Ведь нельзя же потом, после того, как ты поддерживаешь это, потом сказать: "Так у меня не было в руках ружья". Было, было. У тебя был автомат. То, что ты не нажимаешь на курок — это ни о чем не говорит. Вот, мне кажется, такие вещи — они должны быть. Они важны.

Совершена катастрофическая ошибка группы людей. Которые засосали, благодаря информационной политике, в это целый народ. И, повергнув живые на сегодня поколения Российской Федерации вот в эту дезинформацию и эту бойню — потому что это не война, это бойня — они поставили под вопрос вообще исторические вещи, культурные вещи и так далее", — отметил президент Украины.

"В России будет другой президент"

Тему украино-российских отношений Зеленский прокомментировал следующим образом:

"Через 20 лет, уверен, не я буду думать про отношения между Украиной и Россией. Точно буду переживать. Мне не все равно, что с моей страной происходит. И точно не все равно, какие отношения с соседями, с разными соседями. Через 20 лет, ну, в России будет другой президент. И в Украине тоже. В Украине я вообще уверен. А у вас… мало ли что там у вас происходит? (смеется) Технологии… Даже смешно представить, что у вас будет тот же президент, но Бог его знает".

"Точно не в Москву"

Российские журналисты поинтересовались, смог бы Зеленский приехать в Москву. На что украинский президент ответил, что точно не сейчас, и точно не в Москву.

"Ну, знаете как — цель оправдывает средства. Я во имя нашей страны готов в любое место планеты поехать, но точно не сейчас и точно не в Москву. Это просто невозможно. Но, конечно же, при других людях и при других обстоятельствах, наверное, все возможно. Но удовольствия после всего, что произошло, мне это точно не доставит", — резюмировал глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что влияет на его желание встречаться с российским кровавым лидером владимиром путиным.