В Мелитополе оккупанты охотятся на "фашистов": кто имеется в виду

Захватчикам не нравится работа независимых журналистов и не только

В Мелитополе Запорожской области, где ранее школы склоняли к переходу на русский язык, вражеские военные придумали очередное издевательство над местным населением. Теперь они пытаются отыскать "фашистов" — то есть всех, кто неугоден их комендатуре или любыми действиями поддерживает Украину.

Подробнее об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

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Согласно кремлевским пропагандистским методичкам, людей, на которых открыли "охоту", называют "фашистами". Местному населению предлагают сдавать имена и адреса таких сограждан. В первую очередь захватчики провели разъяснительные беседы с председателями комитетов многоквартирных домой.

Кто же подпадает под понятие "фашисты" в понимании оккупантов? Это люди, которые:

не согласны с захватчиками и не готовые признавать Мелитополь российской территорией;

выходят на демонстрации с украинскими флагами или другой символикой;

хранят у себя государственные флаг, герб и прочее;

считают легитимной только украинскую власть.

Отдельной категорией преследуемой стали журналисты, работающие на временно оккупированной территории области. Им угрожают тюрьмой или личной расправой, называют "террористами", а также требуют прекратить работу на благо украинского государства.

В целом же Мелитополь продолжает потихоньку жить, даже будучи частично оккупированным российскими нацистами. Люди часто гуляют улицами, однако стараются не держаться поодиночке. Вероятно, на это влияет большое скопление вражеской техники, которая патрулирует отдельные регионы города.

При этом некоторые из военнослужащих армии рф, дислоцирующихся в Мелитополе, отказываются воевать против Украины. Лишь накануне таких "отказников" нашлось семьдесят человек.