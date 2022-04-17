Укр

Россияне похитили 16-летнего сына украинского чиновника

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Глава Запорожской РГА сообщил о похищении сына Новость обновлена 17 апреля 2022, 18:56
Глава Запорожской РГА сообщил о похищении сына

Парень ехал в эвакуационной колонне из Мелитополя в Запорожье.

Российские оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка. Несовершеннолетний юноша ехал в эвакуационной автоколонне из Мелитополя в Запорожье.

Об этом в воскресенье, 17 апреля, в видеообращении сообщил Олег Буряк.

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"Россияне похитили моего сына на блокпосте в Васильевке. Ему всего 16 лет. Где мой сын сейчас, я не знаю. Я обращаюсь к европейскому сообществу, ко всему человечеству – помогите мне, пожалуйста. Пусть весь мир знает, что россияне в Украине воруют детей", — заявил глава Запорожской РГА.

Он отметил, что Владислав Буряк ехал в эвакуационной автоколонне, которая шла из Мелитополя в Запорожье.

В комментарии "Укринформу" председатель Запорожской РГА уточнил, что его сын исчез еще 8 апреля, когда ехал в Запорожье в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. На блокпосте в Васильевке оккупанты начали подходить к каждому автомобилю и выяснять, кто куда едет. В какой-то момент у парня в руках увидели телефон, а при его проверке установили, чей он сын, вытащили из автомобиля и забрали юношу.

"У них (военных — ред.) есть планшеты и они нашли, что я являюсь отцом парня. Все это время мы пытались решить вопрос самостоятельно, но не получилось", — подчеркнул глава РГА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты убили капитана сборной Украины из водного поло Евгения Обединского, а его маленькую дочь похитили.

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