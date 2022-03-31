Оккупанты убили капитана сборной Украины, а его маленькую дочь похитили

Захватчики увезли девочку в Донецк.

Российские оккупанты незаконно вывозят в россию украинцев, в том числе и детей.

Одной из подобных историй поделился у себя на странице в Facebook начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко сообщил, что 17 марта после авиационной бомбардировки погиб Евгений Обединский, который являлся многократным чемпионом Украины, а также бывшим капитаном национальной сборной по водному поло. У него осталось трое детей. Позднее оккупанты похитили 12-летнюю дочь Евгения Киру и увезли ее в оккупированный Донецк. В Украине у Киры остались родные, которые хотят вернуть девочку в семью.

"Сейчас Кира находится в Донецке – ее депортировали туда вместе с людьми, с которыми она находилась в убежище. Есть информация, что документы у всех находящихся рядом с Кирой забрали россияне. Обещали сделать новые российские документы, чтобы в дальнейшем отправить их на территорию рф. В Украине у Киры есть родные. Просто сейчас готов забрать девочку к себе ее дедушка Александр Обединский, заслуженный тренер Украины по водному поло. Это он на одной из фотографий рядом с Кирой вблизи мариупольского драмтеатра еще до войны. Они счастливы и улыбаются…" — написал Кириленко, который обратился к гуманитарным и правозащитным организациям, а также ко всему мировому спортивному сообществу, чтобы вернуть девочку в семью.

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб украинский тяжелоатлет.