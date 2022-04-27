Укр

Майя Санду сделала печальное для Украины заявление о молдавской армии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Майя Санду Новость обновлена 27 апреля 2022, 22:22
Майя Санду

Армия Молдовы осталась без военной техники и снаряжения

Власти Молдовы осознают, что в стране практически нет боеспособной армии и что сложившуюся ситуацию надо менять. Ее заявления прозвучали после обострения ситуации в Приднестровье.

Об этом заявила во время мероприятий ко Дню государственного флага и 30-летия создания Генштаба национальной армии президент Молдовы Майя Санду, передает Newsmaker.

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", — сказала Санду.

Она добавила, что ее страна не развила надлежащий военный потенциал и не имеет надежного щита от возможных угроз.

По словам Санду, политики не уделяли достаточно внимания оборонным вопросам, что не позволяет армии в полной мере ответить на существующие испытания.

"Сейчас, когда прямо на границе идет война, мы это прекрасно понимаем", — сказала президент Молдовы и добавила, что в безопасность страны необходимо инвестировать и перенимать опыт других нейтральных стран.

Как сообщалось ранее, 25 апреля в столице непризнанной "ПМР" Тирасполе неизвестные открыли огонь из гранатометов по зданию т.н. "Министерства госбезопасности". В ходе стрельбы никто не пострадал, однако зданию были нанесены заметные повреждения.

Санду после этого заявила, что это связано с разногласиями между сторонниками и противниками дестабилизации ситуации в регионе.

Вместе с тем главарь боевиков т.н. "ДНР" Денис Пушилин во время выступления на одном из пропагандистских каналов заявил, что ситуация в Приднестровье может быть связанной с подготовкой нового этапа российской "спецоперации".

Стоит отметить, что украинские военные еще 22 апреля получили информацию, что россия может использовать "ПМР" для атаки территории нашей страны.

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#Молдова #Майя Санду
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