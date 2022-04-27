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Майя Санду зробила сумну для України заяву про молдавську армію

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Майя Санду Новина оновлена 27 квітня 2022, 22:22
Майя Санду

Армія Молдови залишилася без військової техніки та спорядження

Влада Молдови усвідомлює, що в країні практично немає боєздатної армії і що ситуацію, що склалася, треба міняти. Її заяви пролунали після загострення ситуації у Придністров’ї.

Про це заявила під час заходів до Дня державного прапора та 30-річчя створення Генштабу національної армії президент Молдови Майя Санду, передає Newsmaker.

"За 30 років армія Молдови залишилася без спорядження, без військової техніки та боєздатних засобів. Зараз ми усвідомлюємо наслідки", — сказала Санду.

Вона додала, що її країна не розвинула належного військового потенціалу і не має надійного щита від можливих загроз.

За словами Санду, політики не приділяли достатньо уваги оборонним питанням, що не дозволяє армії повною мірою відповісти на випробування.

"Зараз, коли прямо на кордоні йде війна, ми це чудово розуміємо", — сказала президент Молдови і додала, що в безпеку країни необхідно інвестувати та переймати досвід інших нейтральних країн.

Як повідомлялося раніше, 25 квітня у столиці невизнаної "ПМР" Тирасполі невідомі відкрили вогонь із гранатометів за будівлею т.зв. "Міністерства держбезпеки". Під час стрілянини ніхто не постраждав, проте будівлі було завдано помітних ушкоджень.

Санду після цього заявила, що це пов’язано з розбіжностями між прихильниками та противниками дестабілізації ситуації в регіоні.

Водночас ватажок бойовиків т.зв. "ДНР" Денис Пушилін під час виступу на одному з пропагандистських каналів заявив, що ситуація у Придністров’ї може бути пов’язаною з підготовкою нового етапу російської "спецоперації".

Варто зазначити, що українські військові ще 22 квітня отримали інформацію, що росія може використати ПМР для атаки території нашої країни.

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#Молдова #Майя Санду
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