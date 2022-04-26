Вибухи у Придністров'ї: президент Молдови назвала винних

Ситуація у регіоні залишається напруженою

Серію вибухів, які сталися 25 та 26 квітня у невизнаній світом "Придністровській Молдовській республіці", прокоментувала президент Молдови Майя Санду. За її словами, вони пов'язані з протиборчими силами всередині регіону.

Слова президента Молдови цитують "Известия".

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"За нашою інформацією, спроби ескалації пов'язані з силами всередині Придністров'я, які виступають за війну та зацікавлені у дестабілізації ситуації, проте ми продовжуємо збирати інформацію", — заявила Санду після засідання Вищої безпекової ради.

Варто зазначити, що 26 квітня президент Молдови Майя Санду скликала Раду безпеки, щоб обговорити можливі провокації з боку проросійських бойовиків та колаборантів з "ПМР". Саме по її завершенню прозвучала заява про "протиборство всередині регіону".

Тим часом російська влада заявила про "стурбованість ситуацією у Придністров'ї", натякнувши, що вони можуть втрутитися, однак робити цього поки нібито не хочуть. З такою заявою виступив заступник голови російського МЗС Андрій Руденко. Представник відомства висловив сподівання, що "Придністров'я не виявиться втягнутим у конфлікт росії та України, щоб не виникло потреби для Москви втручатися у врегулювання ситуації".

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов попередив президента Молдови Майю Санду про "братання", яке нав'язуватиме російська влада після вибухів у Тирасполі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 25 квітня в регіоні сталася стрілянина. Наступного дня у Придністров’ї знову було неспокійно. Було знищено дві антени телевеж. Примітно, що кілька днів тому російські військові заявили, що хочуть зробити сухопутний коридор до Придністров’я, а згодом у регіоні почалися проблеми.