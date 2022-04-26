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У кремлі сказали, якого сценарію у Придністров'ї "хочуть уникнути"

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Придністров’я Новина оновлена 26 квітня 2022, 15:43
Придністров’я

Росіяни не дали чіткої відповіді у цьому питанні

У вівторок, 26 квітня, на 62-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Росії прокоментували напруженість у невизнаному Придністров’ї.

Відповідну заяву зробив заступник голови Міністерства закордонних справ росії Андрій Руденко, передає РИА Новости.

Руденко зазначив, що росія хотіла б уникнути сценарію, за якого їй доведеться втрутитися в конфлікт невизнаної Придністровської Молдавської республіки та Молдови. Таким чином, представник мід рф допустив, що таке цілком ймовірно.

"Нам дуже не хотілося б, щоб у результаті розслідування з’ясувалося б, що за цим стоять ті ж сили, які провокують насильство в сусідніх регіонах. Розслідування проводитиметься за всіма необхідними параметрами, і сподіваємося, що причини будуть встановлені та відповідальні будуть покарані", — заявив Руденко.

Нагадаємо, 25 квітня в регіоні сталася стрілянина. Наступного дня у Придністров’ї знову було неспокійно. Було знищено дві антени телевеж. Примітно, що кілька днів тому російські військові заявили, що хочуть зробити сухопутний коридор до Придністров’я, а згодом у регіоні почалися проблеми.

Експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфа" розповів, навіщо росія розхитує обстановку у Придністров’ї.

Теги:
#Україна #Росія #Придністров'я #Війна з Росією
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