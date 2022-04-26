Взрывы в Приднестровье: президент Молдовы назвала виновных

Ситуация в регионе остается напряженной

Серию взрывов, произошедших 25 и 26 апреля в непризнанной миром "Приднестровской Молдавской республике", прокомментировала президент Молдовы Майя Санду. По ее словам, они связаны с противоборствующими силами внутри региона.

Слова президента Молдовы цитируют "Известия".

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"По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации, однако мы продолжаем собирать информацию", — заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.

Следует отметить, что 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Совет безопасности, чтобы обсудить возможные провокации со стороны пророссийских боевиков и коллаборантов из "ПМР". Именно по ее завершению прозвучало заявление о "противоборстве внутри региона".

Тем временем российские власти заявили об "озабоченности ситуацией в Приднестровье", намекнув, что они могут вмешаться, однако делать этого пока вроде бы не хотят. С таким заявлением выступил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Представитель ведомства выразил надежду, что "Приднестровье не окажется втянутым в конфликт россии и Украины, чтобы не возникла потребность для Москвы вмешиваться в урегулирование ситуации".

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил президента Молдовы Майю Санду о "братании", которое будут навязывать российские власти после взрывов в Тирасполе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 апреля в регионе произошла стрельба. На следующий день в Приднестровье снова было неспокойно. Были уничтожены две антенны телебашен. Примечательно, что несколько дней назад российские военные заявили, что хотят сделать сухопутный коридор в Приднестровье, а затем в регионе начались проблемы.