В кремле сказали, какого сценария в Приднестровье "хотят избежать"

Россияне не дали четкого ответа в этом вопросе

Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии прокомментировали напряженность в непризнанном Приднестровье.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел рф Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Руденко отметил, что россия хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Молдавии. Таким образом, представитель мид рф допустил такой сценарий.

"Нам очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось бы, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах. Расследование будет проводиться по всем необходимым параметрам, и надеемся, что причины будут установлены и ответственные понесут наказание", — заявил Руденко.

Читайте также: Категория Новости СНГ "Республика" под боком Украины: что нужно знать о Приднестровье Многие сравнивают историю Приднестровья с тем, что уже на протяжении восьми лет происходит на территории ОРДЛО

Напомним, 25 апреля в регионе произошла стрельба. На следующий день в Приднестровье вновь было неспокойно. Были уничтожены две антенны телевышек. Примечательно, что несколько дней назад российские военные заявили, что хотят сделать сухопутный коридор до Приднестровья, а затем в регионе начались проблемы.

Эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" объяснил, зачем россия расшатывает обстановку в Приднестровье.