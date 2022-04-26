В кремле сказали, какого сценария в Приднестровье "хотят избежать"
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Россияне не дали четкого ответа в этом вопросе
Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии прокомментировали напряженность в непризнанном Приднестровье.
Соответствующее заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел рф Андрей Руденко, передает РИА Новости.
Руденко отметил, что россия хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Молдавии. Таким образом, представитель мид рф допустил такой сценарий.
"Нам очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось бы, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах. Расследование будет проводиться по всем необходимым параметрам, и надеемся, что причины будут установлены и ответственные понесут наказание", — заявил Руденко.
Напомним, 25 апреля в регионе произошла стрельба. На следующий день в Приднестровье вновь было неспокойно. Были уничтожены две антенны телевышек. Примечательно, что несколько дней назад российские военные заявили, что хотят сделать сухопутный коридор до Приднестровья, а затем в регионе начались проблемы.
Эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" объяснил, зачем россия расшатывает обстановку в Приднестровье.
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