Эксперт в вопросах политики, аналитик Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" высказал мнение, зачем россия расшатывает обстановку в Приднестровье

В понедельник, 25 апреля, в Тирасполе – столице непризнанного Приднестровья ("Приднестровская Молдавская Республика" – "ПМР") из гранатометов обстреляли здание "Министерства госбезопасности".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, за этими взрывами стоят российские спецслужбы.

Во вторник, 26 апреля, на территории "ПМР" снова раздались взрывы. Согласно данным СМИ, пострадали несколько телевышек (по другим данным – радиоантенн), а также военный аэродром.

Раскачка Приднестровья россиянами вполне логична, учитывая заявленные ранее рф цели. В том числе – продолжить наступление в сторону Одессы.

То есть, вначале прозвучало политическое заявление (пусть и из уст военных), а уже потом в Приднестровье начинаются проблемы. Якобы проблемы.

С точки зрения вовлечения Приднестровья в войну и создания опасности для Одессы и Одесской области, учитывая количество сил и средств в "ПМР" – сомнительно, чтобы этого хватило для полномасштабного наступления. Но сам факт наличия там российских войск и подконтрольной рф так называемой "Приднестровской армии" создает дополнительную зону напряженности. И заставляет Украину отвлекать дополнительные силы для защиты и этого направления.

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В смысле возможного вовлечения Приднестровья в конфликт, я бы обращал внимание не только и не столько на Одессу и пригороды, сколько на Бессарабию. Румынские порты сегодня выполняют роль логистического хаба как для части украинского экспорта, так и для поставок в Украину определенных товаров. И для рф вполне логично и выгодно создать проблемы на этом участке. Если мы берем те же порты по Дунаю, то там не так много вариантов транспортировки грузов на территорию Украины.

Скорее всего, "ПМР" будет просить поддержки от рф. И россия попытается использовать инфраструктуру Приднестровья (включая аэропорты) для возможной атаки на Одессу. Это – наиболее читаемые варианты.

Для нас сейчас ключевой момент – линия фронта в районе Николаева. Российский десант маловероятен. И без порыва в районе Николаева гипотетическое наступление на Одессу не имеет смысла.