Укр

Есть два варианта: глава разведки рассказал, чем для россии закончится вторжение в Украину

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Брошенный российский танк Новость обновлена 03 мая 2022, 02:25
Брошенный российский танк

В ГУР МО озвучили два сценария поражения россии

У россии есть два варианта завершения войны и в обоих случаях она потеряет части своих территорий.

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ.

По его словам, первый из вариантов заключается в том, что россия будет разделена на три или больше частей. При втором варианте она сохранит относительную территориальную целостность, но при этом будет вынуждена вернуть территории тем странам, у которых она ранее их захватила.

Это коснется и Курильских островов, которые вернутся в состав Японии, и даже современной Калининградской области, принадлежащей Германии.

"Новый руководитель скажет, что рф ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем", — говорит Буданов.

Глава ГУР МО подчеркнул, что большая часть военно-политического руководства россии это хорошо понимает, а потому и активно пытается выйти на диалог с Западом.

Буданов отмечет, что российские чиновники очень боятся потерять свое имущество и хорошо понимают, чем все для них может закончиться.

При этом, он отметил, что вариант, в котором кровавый диктатор владимир путин останется живым и у власти, сейчас выглядит практически нереальным.

"Он военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик", — добавил глава украинской разведки.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мирного договора между Украиной и россией быть не может, а война закончится только капитуляцией москвы.

Теги:
#Украина #Россия #Кирилл Буданов
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