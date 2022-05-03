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Приїхали через Білорусь? В окупованих містах з’явилися дивні українські продукти (фото)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Соуси "Чумак", зроблені під Херсоном для Білорусі, з’явилися у Мелітополі Новина оновлена 03 травня 2022, 08:25
Соуси "Чумак", зроблені під Херсоном для Білорусі, з’явилися у Мелітополі

Є два варіанти, звідки могли привезти продукцію

У тимчасово окупованих районах Запорізької області, зокрема, в Мелітополі, з’явилася продукція марки "Чумак", яка виробляється на захопленій території Херсонщини, проте цікавий момент у тому, що її виготовляли для поставок до Білорусі.

Такий нюанс помітили уважні місцеві жителі та передали фотографії у розпорядження "Телеграфу".

Різноманітні підливи, піджарки та соуси від відомої української фірми "Чумак" з’явилися на ринках окупованих районів Запорізької області за доступною ціною 16-18 гривень. У супермаркетах та магазинах ціни на порядок вищі.

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Вироблено продукцію у вересні 2021-січні 2022 років на консервному заводі у Каховці Херсонської області.

Місце виробництва та продажу продукції "Чумак" на карті
Місце виробництва та продажу продукції "Чумак" на карті
Термін придатності соусів
Термін придатності соусів

"Покупці дивуються: як так — там же йдуть бої і таке інше... Приватні підприємці тільки нахвалюють свій товар. І тільки найуважніші покупці виявляють, що продукція чудова, вітчизняна, але зроблена... на експорт, до Білорусі — і вже звідти – або з якихось місць зберігання надходить знову на батьківщину”, – повідомляє наше джерело.

Проте водночас ніхто не скасовує варіант, що продукцію могли просто викрасти зі складів у Каховці, перш ніж вона дійшла до місця призначення.

Що зараз відбувається у Мелітополі?

Російські окупанти захопили контроль над Мелітополем і ще низкою міст Херсонської, Запорізької та Донецької областей ще в перші дні вторгнення в Україну, — як видно за картами, саме там проходить стратегічно важливий для росії сухопутний коридор у Крим.

У Мелітополі не було боїв, і українська сторона поки що не має ресурсів, щоб повернути собі контроль над населеним пунктом.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни активно "наводять порядки" у місті, знищують усі спогади про Україну там і навіть намагаються вводити рублі.

Теги:
#Білорусь #Мелітополь #Чумак #Окупація
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