росія націлилася на нове місто на півдні: свіжі карти боїв в Україні

На півдні та сході відбувається перегрупування армії ворога

Обстріл позицій українських захисників на передовий продовжується, але масштабних наступальних дій російська армія не робила. Влучення української артилерії по штабу під Ізюмом, ймовірно, сплутало плани.

Як відзначають експерти The Institute for the Study of War, перегрупування ворожих військ відбувається як на осі Донецьк-Луганськ, так і на півдні країни.

Згідно з картою бойових дій, основні великі зіткнення відбувалися на сході країни.

Карта бойових дій в Україні на 3 травня

Донецька та Луганська область

Росармія продовжує намагатися захопити Рубіжне та Попасну, за попередніми даними Генштабу ЗСУ — туди направили ще одну батальйонно-тактичну групу окупантів, щоб покращити становище для спроб наступу на Сєвєродонецьк. З лінії Лиман-Сіверськ загарбники намагаються створити умови для наступу на Слов’янськ. Вона знаходиться за 25 км на схід від міста.

Карта бойових дій на сході на 3 травня

Харківська область

На Ізюмському напрямі продовжуються бойові дії — окупанти хоч і перегруповуються, але не зупиняються повністю. Обстріл Харкова триває.

Карта бойових дій у Харківській області на 3 травня

Маріуполь

Підприємство "Азовсталь" та Маріуполь продовжують перебувати під вогнем. З обложеного заводу вдалося евакуювати частину цивільних.

"Азовсталь" в облозі окупантів

Південний напрямок

Перегрупування не закінчується і на південному векторі. У Токмак росвійська перекинули артилерійську частину, ймовірно, як посилення у спробі захопити Оріхів Запорізької області. Це місто стратегічно важливе, оскільки знаходиться на перехресті доріг на Запоріжжя та Донецьк.

Триває обстріл загарбниками позицій українських військових із артилерії та мінометів. Також на півдні відмічено удар по мосту через Дністровський лиман від окупантів та чергова Чорнобаївка для армії росії на Херсонщині.

Карта бойових дій на півдні на 3 травня

Напруженою залишається ситуація у Придністров’ї. Тактику росіян, спеціально для "Телеграфу" проаналізував генерал армії, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Як раніше зазначалося, варіантів, що росія вийде повністю цілою з війни небагато. Основні напрями ймовірного розвитку подій — поділ у різних масштабах.